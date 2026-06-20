Klopps fragwürdige Rolle beim Trainerwechsel in Leipzig

Eine Analyse von Jürgen Klopps umstrittener Position bei Red Bull und dem unlogischen Wechsel von Ole Werner zu Martin Demichelis in Leipzig.

Jürgen Klopp sorgt mit seiner Doppelrolle als Head of Global Soccer bei Red Bull und seiner flapsigen Art für Diskussionen. Nachdem er mit einem lockeren Spruch die Autorität von Bundestrainer Julian Nagelsmann infrage gestellt hatte, gab es nicht nur beim DFB große Wellen.

Seine Entschuldigung, die ohne Erklärung auskam und ebenfalls salopp wirkte, passte ins Bild. Doch noch mehr irritierte mich, wie Klopp in seinem Hauptjob bei Red Bull auftritt. Auf die Frage nach dem Trainerwechsel in Leipzig antwortete er: Wir sind beratend tätig als Global Team, aber wir waren in der Entscheidungsfindung mit dabei und haben die Saison analysiert. Dann hat man sich in Leipzig für einen Wechsel entschieden.

Das bedeutet für mich zweierlei: Einerseits hat nur Klopp das Sagen, aber die Verantwortung tragen am Ende die Leipziger. Selten war ein Trainerwechsel so unlogisch wie der von Ole Werner zu Martin Demichelis, der mit Real Mallorca gerade abgestiegen ist. Dabei hatte Werner, vor einem Jahr verpflichtet, in Leipzig alle Vorgaben übererfüllt. Nach einer Katastrophensaison ohne Europapokalqualifikation führte er den Klub in die Champions League.

Er entwickelte Stürmer Yan Diamonde über einen Marktwert von 100 Millionen Euro und trieb den notwendigen Umbruch im Kader voran. Die Entscheidung, ihn durch Demichelis zu ersetzen, wirkt strategisch unklar. Demichelis hat in Spanien mit Mallorca eine enttäuschende Saison gespielt und den Abstieg nicht verhindern können. Seine Erfahrung als Trainer ist begrenzt, während Werner sich bereits in Leipzig bewährt hat.

Die Frage ist, ob Klopps Einfluss hier zu einem Fehlgriff geführt hat oder ob er langfristig Recht behält. Sollte es mit Demichelis besser laufen, könnte Klopp alle Kritiker widerlegen und erneut flapsig kontern. Falls nicht, wird die Entscheidung als Fehler in die Annalen eingehen. Der Fall zeigt, wie Macht und Verantwortung bei Red Bull verteilt sind.

Klopp genießt offenbar große Freiheiten, doch die Konsequenzen tragen andere. Dieser Widerspruch ist ein grundsätzliches Problem in der modernen Fußballstruktur. Unabhängig vom Ausgang bleibt die undurchsichtige Personalpolitik ein Risiko. Die Fans in Leipzig hoffen nun, dass Demichelis an seine Erfolge als Spieler anknüpfen kann.

Werner hingegen hat gezeigt, dass er mit Druck umgehen kann. Es bleibt spannend, wer am Ende Recht behält. Die kommende Saison wird zeigen, ob der Richtungswechsel klug war oder ob man die Erfolge der Vorsaison gefährdet





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