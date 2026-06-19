Klopps Trainer-Entlassungen: Eine Liste der Betroffenen

Jürgen Klopp hat als Head of Global Soccer Sport die Latte der Erwartungen an sich selbst hochgelegt. Doch seine Worte wurden nicht von allen Trainern gehört. Marco Rose, Sandro Schwarz und weitere Trainer mussten ihre Positionen verlieren.

Jürgen Klopp hat die Latte der Erwartungen an sich selbst hochgelegt. Bei seiner Vorstellung als Head of Global Soccer Sport im Januar 2025 in Salzburg betonte er, künftig mit Trainern anders zusammenarbeiten zu wollen, als es vielleicht andere tun.

Er hoffte, dass Trainer acht, neun Jahre bei ihm bleiben, weil sie denken, dass sie gut begleitet werden. Dies war jedoch nicht der Fall für Marco Rose, der Ex-Leipziger, der im März 2025 seinen Stuhl nach Klopps Amtsantritt räumen musste. Auch Sandro Schwarz, ein weiterer früherer Mainz-Kumpel, musste sieben Monate später dran glauben. Weitere Trainer, die ihre Position verloren haben, sind Tetsu Nagasawa, Fernando Seabra, Stéphane Gilli und Yuki Miyazawa.

Alle diese Trainer waren in den sechs Red-Bull-Klubs in Leipzig, Salzburg, New York, Bragantino, Ōmiya Ardija und Paris FC tätig. Klopp ist als Global-Sportboss für die Entscheidungsfindung zuständig und ist als Berater bei der Entscheidungsfindung immer mitbeteiligt. Offiziell wird er in den Trennungsmitteilungen nie zitiert, aber seine Rolle bei den Trainer-Entlassungen ist offensichtlich





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