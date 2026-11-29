Trainer Miroslav Klose ist zuversichtlich, dass Mohamed Ali Zoma und Finn Ole Becker zum Start der Rückrunde im Januar wieder fit sind. Dies stärkt die Offensive des 1. FC Nürnberg nach schwachen Leistungen.

Die Offensive des 1. FC Nürnberg leidet deutlich unter der Abwesenheit von Stürmer Mohamed Ali Zoma, der seit dem Unentschieden gegen Energie Cottbus mit einer Schulterverletzung pausiert. Trainer Miroslav Klose zeigte sich bei der Pressekonferenz optimistisch und kündigte an, dass sowohl der 22-Jährige als auch Mittelfeldakteur Finn Ole Becker zum Vorbereitungsstart der Rückrunde zurückkehren könnten.

Analyse der offensiven Schwäche

Seit der Verletzung des italienischen Nationalspielers wirkt das Angriffsspiel des Vereins in der 2. Liga deutlich unberechenbarer und gefährdeter. Besonders auffällig war die Situation im Spiel bei SSV Jahn Regensburg, wo Nürnberg im ersten Durchgang 73 Prozent Ballbesitz kontrollierte, jedoch keine einzige echte Torchance kreieren konnte. Die Dominanz im Mittelfeld übersetzte sich nicht in Torwahrscheinlichkeiten, was die Torsituation im Saisonverlauf veränderte.

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Die letzten beiden Partien endeten für den Club ernüchternd mit Niederlagen, wobei die eigenen Chancenverwertung massiv unter dem Durchschnitt lag. Das einzige Tor im Spiel gegen Heidenheim fiel nicht durch offensive Initiative, sondern durch ein Eigentor des Gegners. Ähnlich erging es dem Team auch beim Sieg gegen den FC St. Pauli, wo die Tordifferenz eher auf Zufall als auf systematischem Druck beruhte.

Arbeitsweise der Verletztenabteilung

Die medizinische Betreuung und das Trainerteam gehen mit großer Sorgfalt an die Genesung von Mohamed Ali Zoma. Trainer Miroslav Klose betonte, dass ein klarer Heilungsprozess zu erkennen sei, jedoch der Schutz des Spielers vorzeitige Rückkehrrisiken ausschließt. Der Weltmeister von 2014 hat mit dem Stürmer bereits detailliert besprochen, wie der Winter verbracht wird und mit wem das Training erfolgt.

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Zoma selbst zeigt große Euphorie und würde laut Angaben des Trainers am liebsten sofort wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Klose dämpft diese Erwartungshaltung jedoch verantwortungsvoll, um chronische Probleme oder eine Verschlimmerung der Schulterverletzung zu vermeiden. Die Strategie lautet, den Prozess natürlich verlaufen zu lassen und keinen künstlichen Druck aufzubauen.

Ausblick auf die Rückrunde

Derzeitige Schätzungen des Trainerteams gehen davon aus, dass Mohamed Ali Zoma und Finn Ole Becker im Januar wieder zur Mannschaft stoßen. Ein solches zeitliches Fenster würde den Kader signifikant stärken und die variableren Angriffsvarianten zurückbringen, die für den Aufstiegskampf essenziell sind. Die beiden Spieler sollen direkt in den Trainingsalltag integriert werden, sobald die medizinischen Freigaben vorliegen.

Für die Fans und die Vereinsführung wäre eine Rückkehr beider Schlüsselspieler zum Start der Rückrunde das ideale Geschenk. Die aktuelle Serie aus zwei Niederlagen macht es erforderlich, dass die Offensive wieder mehr Durchschlagskraft entfaltet. Mit einer gestärkten Truppe hofft man, die Talfahrt zu stoppen und die Ambitionen auf den sofortigen Wiederaufrecht zu wahren.