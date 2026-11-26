Ein Auftritt wie gegen Braunschweig darf sich beim 1. FC Nürnberg nicht wiederholen. In Heidenheim erlebt Miroslav Klose eine Premiere. Außerdem kann er wieder mit seinem Abwehrstabilisator planen.

Ein Auftritt wie gegen Braunschweig darf sich beim 1. FC Nürnberg nicht wiederholen. In Heidenheim erlebt Miroslav Klose eine Premiere.

Außerdem kann er wieder mit seinem Abwehrstabilisator planen. Nürnberg - Selbst im Fußballleben des früheren Weltmeisters Miroslav Klose gibt es noch Premieren. Der ehemalige Nationalstürmer wird als Trainer des 1. FC Nürnberg im Flutlichtspiel am Freitagabend beim 1.

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FC Heidenheim erstmals die Atmosphäre der Voith-Arena erleben. Mit der U17 des FC Bayern München habe er immerhin schon einmal auf einem Nebenplatz gespielt, berichtete Klose vor dem schweren Gastspiel in der 2. Bundesliga beim Erstligaabsteiger. Der Weltmeister von 2014 hat aber "viel Gutes" gehört über dieses "sehr schöne Stadion".