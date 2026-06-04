Die Bundesliga-Klubs profitieren finanziell von der Teilnahme der Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft. Die FIFA zahlt den Klubs täglich 11 000 US-Dollar pro Spieler.

Klubs Millionen in die Kassen! Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko kämpfen die Nationalspieler ab dem 11. Juni um den Titel - doch auch ihre Vereine profitieren finanziell.

Für jeden Profi, der bei der Weltmeisterschaft dabei ist, zahlt die FIFA eine tägliche Abstellungsgebühr. Wie hoch diese Zahlungen ausfallen, zeigt nun eine Analyse der Deutschen Kreditbank AG (DKB) zum FIFA World Cup Benefits Program. Besonders freuen darf sich der FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister erhält während der Gruppenphase rund 4,04 Millionen Euro.

Weltweit ist das die zweithöchste Summe aller Klubs. Nur Manchester City kassiert noch mehr: rund 4,64 Millionen Euro. Auf Platz drei folgt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain mit etwa 3,58 Millionen Euro. Auch Borussia Dortmund liegt international weit vorn.

Der BVB erhält rund 2,72 Millionen Euro. Bayer Leverkusen kommt auf etwa 2,27 Millionen Euro und landet damit ebenfalls unter den Top 20 weltweit. Insgesamt bekommen die Bundesliga-Klubs rund 22,52 Millionen Euro. Damit liegt die deutsche Liga im internationalen Vergleich auf Platz zwei.

Nur die Premier League kassiert mehr: satte 41,5 Millionen Euro. Dahinter folgen die französische Ligue 1 mit 19,24 Millionen Euro und Spaniens La Liga mit 17,8 Millionen Euro. Auch weitere deutsche Vereine dürfen sich über Millionen freuen. Eintracht Frankfurt erhält rund 2,03 Millionen Euro, die TSG Hoffenheim etwa 1,85 Millionen Euro.

RB Leipzig bekommt rund 1,40 Millionen Euro. Der VfB Stuttgart kassiert 1,32 Millionen Euro, Mainz 05 rund 1,18 Millionen Euro und St. Pauli etwa 1,02 Millionen Euro. Leer gehen dagegen der 1. FC Köln und der 1.

FC Heidenheim aus. Beide Klubs stellen keinen Spieler für die WM ab und bekommen deshalb keine FIFA-Ausgleichszahlung. Berechnet wurde auf Basis der FIFA-Regeln: Ab dem 1. Juni 2026 zahlt der Weltverband 11 000 US-Dollar pro Spieler und Tag.

Die bisherigen Beträge gehen davon aus, dass die jeweiligen Nationalteams nach der Gruppenphase ausscheiden. Bleiben Spieler länger im Turnier, steigen auch die Zahlungen an ihre Klubs weiter an. Die FIFA zahlt den Klubs während der Gruppenphase von 1. Juni bis 30.

Juni 2026 täglich 11 000 US-Dollar pro Spieler. Für jeden Tag, den die Spieler im Turnier bleiben, erhöht sich die Zahlung um 11 000 US-Dollar. Die Klubs erhalten also pro Spieler und Tag 22 000 US-Dollar. Die Zahlungen für die Klubs werden während der Gruppenphase von 1.

Juni bis 30. Juni 2026 erfolgen. Die Klubs werden also während dieser Zeit täglich 22 000 US-Dollar pro Spieler erhalten. Die Zahlungen werden während der Gruppenphase erfolgen, also von 1.

Juni bis 30. Juni 2026. Die Klubs werden während dieser Zeit täglich 22 000 US-Dollar pro Spieler erhalten





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