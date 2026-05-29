Knall und Regen: Unwetterwarnung Stufe 3 für Norddeutschland

Schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel sind für Norddeutschland vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung der Stufe 3 herausgegeben.

Nach der Hitze kommt der Knall: Bereits am Freitagabend soll es schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und sogar Hagel geben. Im Norden Deutschlands wüten die Unwetter bereits.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung der Stufe 3 herausgegeben. Das Hoch, das die letzten Tage für Sommer-Feeling gesorgt hat, zieht sich langsam nach Südosten zurück. Diplom-Meteorologe Dominik Jung zu BILD: Es ziehen am Abend von Holland aus nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In NRW waren es heute zum Teil 33 Grad und da zieht jetzt die Kaltfront rein.

Da kann es jetzt zwischen Nordsee und nördlichem Rheinland-Pfalz ordentlich knallen und regnen. Im Osten kommt nichts an. Der DWD rechnet mit einem ordentlichen Wumms: Es seien, so die Meteorologen, Sturmböen bis 110 km/h möglich, Starkregen um die 30 Liter pro Quadratmeter und mit einem Durchmesser von zwei bis vier Zentimetern. Wetterexperte Dr. Karsten Brandt: Besondere Vorsicht gilt im Münsterland und in Niedersachsen, auch in NRW.

Zwar beruhigt sich die Wetterlage am Samstag etwas, am Sonntag soll es aber weitergehen mit Blitz, Donner und Regen. Der Niederschlagsradar des DWD zeigt, wo jetzt schon richtig Regen herunterkommt. In den roten und blauen Bereichen ist es stark bis extrem. Der letzte Tag mit langem Sonnenschein ist heute, denn Brandt ist sich sicher: Heute ist der letzte Tag mit langem Sonnenschein.

Da können wir schon mal einen Haken dran machen. Denn die erste europäische Sommermonsun-Welle rauscht an. Der Samstag wird noch angenehm, aber kühler, nur im Südwesten werden noch einmal 30 Grad erreicht. Am Sonntag regnet es dann überall mal





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