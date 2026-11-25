Mehrfach knallt es laut, während auf einem Abstellplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler drei Busse in Flammen stehen. Besonders heikel: Das Feuer bedroht die Hauptversorgungsleitung der Stadt.

Mehrfach knallt es laut, während auf einem Abstellplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler drei Busse in Flammen stehen. Besonders heikel: Das Feuer bedroht die Hauptversorgungsleitung der Stadt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Direkt unter einer Hochspannungsleitung sind im Landkreis Ahrweiler drei Gelenkbusse ausgebrannt. Da es sich um die Hauptversorgungsleitung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler handelte, rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben zu einem größeren Einsatz aus. Die Flammen hätten bereits bis zu den Leitungen hoch geragt, sagte Marcus Mandt, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler.

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"Wir mussten da auf jeden Fall verhindern, dass diese Leitungen beschädigt werden. " Das Feuer war aus noch ungeklärten Gründen auf einem Abstellplatz ausgebrochen. Laut Anwohnern habe es mehrfach laut geknallt, teilte die Polizei mit - dies sei wahrscheinlich auf geplatzte Reifen zurückzuführen. Mehrere Feuerwehreinheiten aus der Umgebung waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Weitere Fahrzeuge oder Gebäude gerieten laut Polizei nicht in Brand.