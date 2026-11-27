Wer führt künftig die SPD in Sachsen-Anhalt? Die Parteimitglieder wurden dazu befragt, das Ergebnis steht bevor. Doch die endgültige Entscheidung fällt erst kurz vor Weihnachten.

Wer führt künftig die SPD in Sachsen-Anhalt? Die Parteimitglieder wurden dazu befragt, das Ergebnis steht bevor. Doch die endgültige Entscheidung fällt erst kurz vor Weihnachten.

Magdeburg - An der Befragung zum neuen Vorsitz der SPD in Sachsen-Anhalt haben nach Parteiangaben voraussichtlich knapp 40 Prozent der Mitglieder teilgenommen. Die Befragung laufe noch bis Samstag , danach werde ausgezählt und das Ergebnis noch am Nachmittag bekanntgegeben, teilte die SPD in Magdeburg mit. Die rund 3.000 Mitglieder hatten die Wahl zwischen Amtsinhaber Andreas Schmidt und dem Bundestagsabgeordneten Martin Kröber. Der weibliche Part der SPD-Doppelspitze stand nicht zur Abstimmung, da Amtsinhaberin Juliane Kleemann keine Herausforderin hat.

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Die Mitgliederbefragung ist nicht die endgültige Entscheidung. Gewählt wird die neue Doppelspitze am 18. Dezember beim Landesparteitag in Halle in geheimer Abstimmung. Kleemann und Schmidt führen die SPD in Sachsen-Anhalt seit 2020.