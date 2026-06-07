Knappe Niederlage für Neonazi bei Oberbürgermeisterwahl in Aue-Bad Schlema

Bei der Oberbürgermeisterwahl im sächsischen Aue-Bad Schlema unterlag der Neonazi Stefan Hartung dem CDU-Kandidaten Marcus Hoffmann nur knapp. Das nahezu historische Ergebnis zeigt, wie stark rechtsextreme Positionen in der Region verankert sind, auch wenn Hoffmann am Ende gewann. Themen wie Sicherheit und Migration spielten eine zentrale Rolle im Wahlkampf.

Der Neonazi Stefan Hartung (37) hat die Oberbürgermeisterwahl im sächsischen Aue-Bad Schlema am Sonntag mit 4499 zu 5007 Stimmen gegen den CDU -Kandidaten Marcus Hoffmann (41) verloren.

Beinahe wäre in der 19.000-Einwohner-Gemeinde erstmals seit Ende des Dritten Reiches ein Rechtsextremer zum Stadtoberhaupt gewählt worden. Da in der ersten Runde kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hatte, reichte in der Stichwahl die einfache Mehrheit aus. Insgesamt waren mehr als 15.000 Bürger wahlberechtigt. Wahlsieger Marcus Hoffmann äußerte sich nach der Verkündung des Ergebnisses gegenüber BILD: "Ich gebe die 'Freien Sachsen'-Wähler nicht auf, ich werde sie zurück ins Boot holen.

Dafür muss ich jetzt transparent sein und überzeugen. Meine Strategie ist Ehrlichkeit.

" Nach der knappen Niederlage zeigte sich Neonazi Hartung dennoch zufrieden: "Gemessen daran, was einem für eine politische Übermacht gegenüberstand, ist man kein Verlierer. Ich bin trotzdem sehr glücklich über dieses Wahlergebnis.

" Bereits in der ersten Runde am 10. Mai hatte sich abgezeichnet, dass in der idyllischen Stadt im Erzgebirge ein Großteil der Menschen offenbar kein Problem damit hat, einen Rechtsextremen zum Oberbürgermeister zu wählen: Der frühere NPD-Funktionär kam auf 29 Prozent, Hoffmann auf nur 23,6 Prozent. Drei Bewerber zogen ihre Kandidatur zurück, darunter ein AfD-Mitglied - dessen 18,5 Prozent der Stimmen man im Vorfeld dem Neonazi zugerechnet hatte.

Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen stuft Hartung - wie auch die von ihm mitbegründeten "Freien Sachsen" - als gesichert rechtsextrem ein. Aus der ehemaligen NPD austreten will er nicht, sagte er zu BILD. In Aue leben nach Behördenangaben nur etwa 9 Prozent Ausländer, während der bundesweite Durchschnitt bei 14,8 Prozent liegt. Vor allem das Thema Sicherheit bewegte viele Menschen zu einem Kreuz für Hartung.

Seine extremistische Einstellung schien dabei eine untergeordnete Rolle zu spielen. Der "Postplatz" im Kern der Stadt wird von der Polizei als "gefährlicher Ort" eingestuft; immer wieder war es dort in der Vergangenheit zu Gewaltdelikten gekommen. Im Jahr 2024 wurden dort 94 Straftaten gezählt, darunter sechs Fälle von Messerkriminalität. Nachdem im vergangenen Jahr acht junge Intensivtäter in U-Haft oder Heime gekommen waren, ist es zumindest ruhiger geworden.

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik von Sachsen waren im Erzgebirgskreis nach aktuellem Ermittlungsstand 19,3 Prozent der Tatverdächtigen nichtdeutsche Staatsangehörige, 2024 hatte ihr Anteil noch 17,3 Prozent betragen





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