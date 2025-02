Knaus Warnt vor Nationalismus in der Flüchtlingspolitik

Experte Gerald Knaus kritisiert den nationalistischen Kurs der deutschen Politik in der Flüchtlingsfrage und warnt vor den Folgen.

Gerald Knaus ist seit vielen Jahren als Experte im Bereich Migration tätig. Er war maßgeblich an der Ausarbeitung des EU-Türkei-Abkommens beteiligt, welches 2016 sowohl für die Europäische Union als auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel verhandelt wurde. Dieses Abkommen führte zu einer deutlichen Reduktion der Zahl neuer Flüchtlinge in den Schengen-Staaten. Heute beobachtet Knaus unterschiedliche Reaktionen auf Fluchtbewegungen in Europa und einen zunehmenden nationalen Kurs vieler Länder.

Viele politische Parteien, insbesondere CDU und AfD, setzen auf eine rigide Migrationspolitik, die Grenzkontrollen, Zurückweisungen und Kürzungen von Leistungen beinhaltet. Knaus argumentiert, dass die deutsche Politik aus den Erfahrungen der letzten zehn Jahre Flüchtlingspolitik wenig lernt. Bereits seit 2015 gibt es unterschiedliche Reaktionen von Regierungen in Europa, vom Balkan bis zur Schweiz. Die Situation in Deutschland gleicht der in Österreich, beide Länder tragen die höchste Anzahl an Asylsuchenden und Anerkenntnissen pro Kopf in der EU. Österreich hat seit langem Grenzkontrollen, reduziert Sachleistungen für Asylbewerber und setzt einen rhetorisch harten Kurs. Trotz dieser Maßnahmen ist die Anzahl der Schutzsuchenden in Österreich nicht geringer geworden, und der Erfolg der radikalen Rechten, die die letzten Wahlen gewann, konnte nicht gestoppt werden. Knaus sieht Risiken in der stärkeren Ausrichtung der deutschen Regierung auf nationale statt auf europäische Lösungen zur Bewältigung der Flüchtlingszahlen. Nationale Lösungen seien in Europa nicht effektiv. Wenn Deutschland Asylsuchende an der eigenen Grenze nicht mehr registriert, würden auch andere Staaten dies nicht tun. Die Folge: Menschen versuchen illegal über Grenzen zu gelangen und gehen unter. Europa müsse auf Kooperation statt auf Alleingänge setzen. Auch hier gelte: aus der Vergangenheit lernen. Großbritannien, das mit dem Brexit die Migration ins Land reduzieren wollte, ist ein Beispiel. Trotz des Ausstiegs aus der EU kommen weiterhin Geflüchtete über den Ärmelkanal. Das liegt daran, dass andere Staaten keine Zusammenarbeit mit der britischen Regierung mehr betreiben. Es bleibe wichtig, dass Menschen registriert werden. Knaus plädiert auch für die Reduzierung von Bargeldleistungen für Asylsuchende und die Ausweitung von Sachleistungen. Diese Maßnahmen könnten Personen, die ausreisen müssen, beeinflussen. Die Kürzung von Geld verhindert aber keine Einreisen. Wer Sachleistungen vergibt, operiert an den Symptomen der Asyl- und Migrationspolitik herum. Die CDU und CSU wollen zudem den Familiennachzug für subsidiär Schutzsuchende, vor allem aus Syrien, stoppen. Knaus weist darauf hin, dass der Familiennachzug für diese Menschen bereits jetzt auf 1000 Fälle pro Monat gedeckelt ist. Die Abschreckung, die hinter diesen Maßnahmen steckt, hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Das Ziel sollte sein, dass insgesamt weniger Menschen illegal in die EU kommen, durch Abkommen mit Herkunftsländern und Sicheren Drittstaaten. Und legale Wege, wie den kontrollierten Familiennachzug, der ja nicht irregulär ist





