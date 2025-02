KNDS kauft 18,3 Millionen Aktien von Renk - Neuer Hauptaktionär

Der niederländische Rüstungskonzern KNDS hat eine Option zum Kauf von gut 18,3 Millionen Aktien von der Triton-Tochter Rebecca Bidco ausgeübt. Damit wechselt der größte Aktionär bei Renk.

Die Aktionärin Rebecca BidCo S.à r.l. hat die RENK Group AG (' RENK ') informiert, dass KNDS N.V. die Option ausgeübt hat, 18.333.335 Aktien an RENK von der Rebecca BidCo S.à r.l. zu erwerben. Die Durchführung des Erwerbs steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Der niederländische Rüstungskonzern KNDS hat eine Option zum Kauf von gut 18,3 Millionen Aktien von der Triton-Tochter Rebecca Bidco ausgeübt. Damit wechselt der größte Aktionär bei Renk .

Die Aktienübernahme durch KNDS ist jedoch noch bis zur Erteilung der nötigen behördlichen Genehmigungen abhängig. Die BaFin hat das Basisprospekt für den Erwerb der Aktien gebilligt. Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist jedoch nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.





Wirtschaft Aktien KNDS Renk Rüstungskonzern Akquisition

