KNDS verkauft Anteile an RENK Group AG

Der deutsche Konzern KNDS verkauft Anteile an dem Getriebe- und Antriebsspezialisten RENK Group AG. Der Verkauf von rund 5,8 Millionen Aktien entspricht einem Anteil von 5,80 Prozent der insgesamt ausstehenden RENK-Aktien. Der Verkauf belief sich auf eine Summe von ungefähr 262 Millionen Euro, was einem Platzierungspreis je Aktie von ca. 45,10 Euro entspricht.

Der deutsche Konzern KNDS verkauft Anteil e an dem Getriebe- und Antriebsspezialisten RENK Group AG. Der Verkauf von rund 5,8 Millionen Aktien entspricht einem Anteil von 5,80 Prozent der insgesamt ausstehenden RENK-Aktien.

Der Verkauf belief sich auf eine Summe von ungefähr 262 Millionen Euro, was einem Platzierungspreis je Aktie von ca. 45,10 Euro entspricht. Der Anteil von KNDS an RENK fiel dadurch von zuvor ca. 15,8 Prozent auf rund 10 Prozent. KNDS bestätigte in einer Pressemitteilung, dass eine weiterhin langfristig bestehende Kooperation mit dem RENK-Konzern sowie Unterstützung des Managements von RENK beabsichtigt sei.

RENK erzielte im vergangenen Quartal profitables Wachstum und erreichte zu Ende März 2026 einen Gesamtauftragsbestand von ca. 6,9 Milliarden Euro. Die Umsatzerlöse stiegen zudem im ersten Quartal 2026 auf ca. 283 Millionen Euro um rund 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal an. Der Aktienkurs von RENK legte bereits von Montag- bis Dienstagvormittag um fast 8,5 Prozent zu.

Nach einem leichten Rückgang um ca. 2,6 Prozent bis zum Dienstagabend, stieg der Kurs am Mittwoch erneut an und erreichte zeitweise rund 47,60 Euro. Die Aktie notiert auf Monatssicht weiterhin im Minus von über 12 Prozent. Die Marktbeobachtung Mai 2026 ist jetzt draußen - mit frischem Blick auf die Märkte zur Jahresmitte. Im Fokus steht 'Reisen mit Gegenwind' - wie geopolitische Spannungen und Energiepreise Preise, Routen und Buchungstrends verändern.

Außerdem: 15 Jahre nach Fukushima - was bleibt, was hat sich verändert? Dazu DAX-Saisonmuster im Mai, sowie Gold & Rohöl als Gradmesser globaler Unsicherheit. Abgerundet mit dem Chart-Update von Jörg Scherer: Gold Special & S&P 500 ('Sell in May'). Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!

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