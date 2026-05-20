KNDS verkaufte Anteile an RENK Group AG

Der deutsch-französische Konzern KNDS verkaufte überraschend Anteile an dem Getriebe- und Antriebsspezialisten RENK Group AG, nachdem es bekannt gegeben wurde, dass rund 5,8 Millionen Aktien der RENK Group AG verkauft wurden. KNDS verkaufte damit rund 262 Millionen Euro und einen Anteil von rund 10 Prozent.

Der deutsch-französische Konzern KNDS verkaufte überraschend Anteil e am Getriebe- und Antriebsspezialisten RENK Group AG. Der Rüstungsunternehmen KNDS gab bekannt, dass sie rund 5,8 Millionen Aktien der RENK Group AG verkauft haben, die sich auf einen Anteil von etwa 5,80 Prozent der insgesamt ausstehenden RENK-Aktien im Markt bezogen.

Der Kaufpreis belega sich auf rund 262 Millionen Euro, welche einem Placementspreis von etwa 45,10 Euro pro Aktie entsprechen. Dies entspricht damit einem Rückgang des Anteils von zuvor ca. 15,8 Prozent auf rund 10 Prozent. Insgesamt bestätigte KNDS in einer Communi­zation, dass eine weiterhin langfristige bestehende Kooperation mit dem RENK-Konzern sowie die Unterstützung des Managements von RENK beabsichtigt sei





/ 🏆 87. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KNDS RENK Group AG Verkauf Anteil Placementspreis Kooperation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rüstung: Panzerbauer KNDS trennt sich von Aktienpaket an Zulieferer RenkKNDS hatte den Börsengang von Renk vor gut zwei Jahren noch gestützt. Nun will der Panzerbauer fast sechs Millionen Aktien des Augsburger Unternehmens platzieren.

Read more »

KNDS will Beteiligung an Renk eindampfenMÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Panzerbauer KNDS will sich von einem Teil seiner Beteiligung am Getriebespezialisten Renk trennen. Es sollen 5,8 Millionen Renk-Aktien verkauft werden, wie der deutsch-französische

Read more »

Panzerbauer KNDS trennt sich von Aktienpaket an Zulieferer RenkKNDS verkauft 5,8 Mio. Renk-Aktien zu 44,95 Euro und erzielt rund 260 Mio. Euro. Gründe für die Reduzierung auf 10% und Folgen für die Renk-Aktie.

Read more »

Paukenschlag bei RENK: Großaktionär KNDS verkauft kräftig abDer Panzerbauer KNDS will sich von einem Teil seiner Beteiligung am Getriebespezialisten RENK trennen. Die Reaktion der Anleger erfolgt prompt.

Read more »