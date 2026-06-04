Kneipensterben in Deutschland: Eine Gefahr für die Demokratie

Der Dresdner Politologe Oliviero Angeli warnt vor den Auswirkungen des Kneipensterbens auf die Demokratie. Kneipen seien wichtige Orte der Begegnung und des Austauschs, die verloren gehen, wenn sie schließen.

In Deutschland nehmen die Schließungen von Kneipen immer weiter zu, was nicht nur den Verlust eines beliebten Treffpunkts bedeutet, sondern auch eine Gefahr für unsere Demokratie darstellt.

Der Dresdner Politologe Oliviero Angeli (53) sieht in den Kneipen eine wichtige Infrastruktur gegen Polarisierung. Hier treffen sich Menschen, die sonst wenig miteinander zu tun haben, und sprechen über konkrete Alltagsprobleme. Doch wenn Kneipen schließen, gehen diese Räume verloren und Menschen weichen auf soziale Medien aus, in denen eher zugespitzte und ideologisierte Großkonflikte dominieren. Angeli warnt davor, dass politische Gegner als Feinde wahrgenommen werden und Kompromisse als Verrat gelten.

Deutschland ist zwar von affektiver Polarisierung betroffen, liegt aber noch deutlich unter dem Niveau der USA





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