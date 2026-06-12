Knicks feiern historischen Finals‑Sieg, doch das Fest in Manhattan gerät aus den Fugen

Nach einem dramatischen 107:106 Sieg der New York Knicks über die San Antonio Spurs eskalierte die Freude in Manhattan zu Ausschreitungen, bei denen die Polizei 56 Festnahmen meldete. Der Vorstoß der Fans, von Feuerwerk bis Eierwurf, wirft ein Schlaglicht auf die dunklen Seiten leidenschaftlicher Sportbegeisterung.

Der überraschende Triumph der New York Knicks im vierten Spiel der NBA -Finals löste in Manhattan ein wahres Feuerwerk an Emotionen und Unruhe aus, das die Stadt in einen Ausnahmezustand versetzte.

Nachdem die Knicks in einer dramatischen Schlussphase durch den Game‑Winner von OG Anunoby einen knappen 107:106 Sieg gegen die San Antonio Spurs errungen hatten, stürmten tausende Fans die Straßen rund um das Teamhotel. Während die einen in ekstatischer Freude lachten und das Siegzeichen hochhielten, gerieten andere in ein regelrechtes Chaos. In den sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die zeigen, wie Zuschauer Feuerwerkskörper zündeten, Rauchbomben abhoben und sogar Straßenschilder aus den Pfosten rissen.

Das nächtliche Getümmel eskalierte weiter, als manche Fans in Taxis sprangen, um sich schnell zu den Hotspots zu begeben, und als eine Gruppe von Unterstützern vor dem Hotel der Spurs ihr Unbehagen mit Eiern gegen den jungen Star Victor Wembanyama richtete. Die Polizei von New York stand vor einer enormen Herausforderung und musste schließlich 56 Personen festnehmen. Die Beschuldigungen reichten von tätlichen Angriffen über Sachbeschädigung bis hin zu Ordnungswidrigkeiten, die das öffentliche Sicherheitsgefühl der Stadt stark belasteten





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