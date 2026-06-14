Knicks-Meisterschaft führt zu Ausschreitungen in New York - Shuttlebusse der Fußball-WM beschädigt

Nach dem ersten NBA-Titelgewinn der New York Knicks seit über fünf Jahrzehnten eskalierten die Feierlichkeiten in New York. Tausende Fans lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, zündeten Pyrotechnik und griffen Shuttlebusse der parallel laufenden Fußball-WM an. Mindestens vier Busse wurden zerstört oder beschädigt, ein Mann wurde durch einen Schuss verletzt. Die Vorfälle zeigen die Herausforderungen bei der gleichzeitigen Bewältigung mehrerer Großsportereignisse in einer Metropole.

In der Nacht zu Sonntag kam es in New York City zu Ausschreitungen , ausgelöst durch den ersten NBA -Meisterschaftssieg der New York Knicks seit 53 Jahren.

Tausende Fans strömten nach der Übertragung des Spiels auf die Straßen, entzündeten Feuerwerkskörper und Rauchgranaten und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das Chaos hatte auch Auswirkungen auf die parallel stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft: Randalierende setzten einen der für WM-Fans eingesetzten gelben Shuttlebusse in Brand, mindestens drei weitere Busse wurden schwer beschädigt. Die Polizei sperrte Straßen ab, ließ die Feiernden zunächst gewähren und räumte dann mit Einsatzkräften in Schutzausrüstung die Gegend um den Madison Square Garden.

Gegen zwei Uhr morgens wurde einem Mann am Times Square während der Feierlichkeiten in den Fuß geschossen. Die Stadt New York erlebt einen sportreichen Sommer, da die Fußball-WM noch bis Juli in der Stadt gastiert





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