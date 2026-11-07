Knicks-Spieler kritisieren Taylor Swift als falschen Fan

Tyler Kolek und Miles McBride von den New York Knicks äußern Zweifel an Taylor Swifts Loyalität. Die NBA-Stars nennen die Pop-Ikone als unechtesten Promi-Fan, was zu einer öffentlichen Kontroverse führt.

Im Zentrum einer neuen sportlichen Kontroverse steht die Sängerin Taylor Swift, deren Engagement für die New York Knicks durch Aussagen zweier NBA-Stars hinterfragt wurde. Am 10. Juni 2026 war Swift beim entscheidenden Sieg der Knicks gegen die San Antonio Spurs im Madison Square Garden präsent, doch diese Tatsache allein schützt sie nun vor Kritik. Zwei Spieler des NBA-Meisterteils, Tyler Kolek und Miles McBride, haben in einem öffentlichen Stream ihre Zweifel an der Authentizität von Swifts Begeisterung geäußert. Die beiden Basketballsportler nannten die Pop-Ikone als denjenigen Prominenten, der am wenigsten überzeugend als Fan wirke. Diese Aussage löste sofort Debatten in den sozialen Medien aus und zwang das Franchise zur offiziellen Positionierung.

Kritik am Einsatz der Pop-Ikone

Der Vorwurf stammt aus einem TikTok-Stream, in dem die NBA-Profis Tyler Kolek und Miles McBride zur Rede gestellt wurden. Die Zuschauer fragten nach dem unechtesten Promi-Fan, dem die Spieler während der erfolgreichen Meistersaison der New York Knicks begegnet waren. Tyler Kolek, 25 Jahre alt, brauchte keine Zeit zum Nachdenken und nannte sofort Taylor Swift. Seine Begründung basierte auf der Beobachtung, dass Swifts Auftritt am Spielfeldrand künstlich wirken könnte. Kolek sagte explizit, er wisse nicht, ob er sie schon einmal bei anderen Spielen gesehen habe, und charakterisierte ihre Präsenz als aufgesetzt. Diese direkte Aussage richtete sich gegen die wahrgenommene Oberflächlichkeit ihres Engagements im Vergleich zu langjährigen Unterstützern der Mannschaft.

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Miles McBride, 26 Jahre alt, unterstützte die Aussage seines Teamkollegen mit einem Lachen. Er erkannte sofort die potenziellen Konsequenzen dieser Meinungsbildung für seine eigene öffentliche Wahrnehmung. McBride warnte im Stream, dass diese Antwort bei den Swifties, den Fangemeinden der Sängerin, auf massive Ablehnung stoßen würde. Er ahnte den kommenden Internet-Aufruhr voraus, während Kolek versuchte, seine Worte direkt im Anschluss abzumildern. Die Dynamik im Stream zeigte deutlich, wie schnell sportliche Kommentare in große mediale Skandale umschlagen können, insbesondere wenn sie sich an so prominente und leidenschaftliche Fans wie Taylor Swift richten. Die Worte der beiden Spieler wurden sofort von Millionen Nutzern in sozialen Netzwerken geteilt und diskutiert.

Verteidigung der Loyalität und historische Perspektive

Die Reaktionen der Fans und der Medien fielen schnell und teilweise scharf aus. Ein Unterstützer von Taylor Swift wies in den Kommentaren darauf hin, dass sie bereits Präsenz zeigte, bevor Tyler Kolek überhaupt Teil des Teams war. Diese Aussage relativierte den Vorwurf der Unehrlichkeit, da sie Swifts Präsenz vor dem Höhepunkt der aktuellen Meisterschaftsserie verortet. Ein weiterer Fan verwies darauf, dass Kolek noch nicht lange genug dabei sei, um die wahre Geschichte der Franchise zu kennen. Der Hinweis war darauf gerichtet, dass Swift auch in Zeiten der Schwäche der New York Knicks anwesend war, als das Team noch eine Verlierermannschaft war. Diese historische Perspektive untergrub die Kritik der NBA-Spieler, indem sie zeigte, dass die Sängerin nicht nur bei großen Siegen auftrat, sondern ihre Unterstützung über viele Jahre hinweg bewahrte.

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Die NBA-Spieler versuchten später, ihre Kritik zu dämpfen, indem sie Taylor Swift mit anderen Hollywood-Stars verglichen, die als besonders loyal galten. Tyler Kolek nannte Beispiele wie Ben Stiller und Tracy Morgan, die als verlässliche Anwesende am Rande des Feldes bekannt sind. Er argumentierte, dass Swift wahrscheinlich viel zu tun habe und daher nicht immer erscheinen könne, was ihre Abwesenheit bei anderen Spielen erklären würde. Miles McBride kommentierte diesen Rettungsversuch sarkastisch und erklärte, Kolek versuche, seine Haut zu retten. Diese Einleitung in den Stream offenbarte, dass die Spieler sich der Ambivalenz ihrer eigenen Aussage bewusst waren. Sie standen zwischen der Ehrlichkeit ihrer ersten Eindrücke und der Notwendigkeit, sich nicht in einen großen medialen Konflikt mit einem der einflussreichsten Stars der Welt zu begeben.

Offizielle Stellungnahme der New York Knicks

Die Situation eskalierte jedoch nicht nur in den sozialen Medien, sondern erreichte die offizielle Verwaltung der New York Knicks. Am späten Freitag reagierte das Franchise auf die flapsigen und kritischen Aussagen der Spieler. Ein offizieller Sprecher der Mannschaft gab gegenüber dem Sender ESPN eine klare und verteidigende Erklärung ab. Er betonte, dass Taylor Swift seit vielen Jahren ein Fan der New York Knicks sei. Diese lange Historie der Unterstützung sei für das Franchise von unschätzbarem Wert. Der Sprecher erwähnte ausdrücklich die lange Geschichte von Taylor Swift mit dem Madison Square Garden, dem legendären Spielort im Herzen New Yorks.

Die New York Knicks betonten in ihrer Erklärung, dass sie unglaublich dankbar für die Unterstützung der Sängerin durch ihren Verein seien. Diese klare Positionierung sollte die Zweifel der NBA-Spieler ausräumen und zeigen, dass die Führungsebene die Beziehung zu ihren prominenten Unterstützern hoch schätzt. Die Kontroverse um Tyler Kolek und Miles McBride verdeutlichte dabei die Empfindlichkeit des Themas. Während die Spieler in einem informellen Umfeld über ihre persönlichen Eindrüsse sprachen, hat das Franchise ein Interesse daran, ein positives und verbindliches Image nach außen zu tragen. Die Unterscheidung zwischen privater Meinung und offizieller Haltung wurde in diesem Fall deutlich sichtbar. Die Unterstützung durch große Namen wie Taylor Swift wird als Teil des Erfolgs und der kulturellen Bedeutung der NBA-Meisterschaft betrachtet.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Aussagen von Tyler Kolek und Miles McBride von 25 und 26 Jahren ein Beispiel dafür sind, wie schnell private Meinungen in der digitalen Welt zu öffentlichen Themen werden können. Die New York Knicks, die am 10. Juni 2026 gegen die San Antonio Spurs gewannen, stehen nun vor der Aufgabe, den Zusammenhalt des Teams und die Beziehungen zu ihren Fans zu pflegen. Die Reaktion der Fans, die auf Swifts langjährige Treue hinwiesen, zeigt die Stärke der Bindung zwischen der Sängerin und der Franchise. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Vorfälle auf die Dynamik im Team auswirken und ob die Spieler ihre Statements später noch einmal überdenken werden. Die New York Knicks machen jedoch klar, dass sie an der Seite ihrer loyalen Unterstützer wie Taylor Swift stehen.