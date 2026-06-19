Knicks-Spieler Tyler Kolek bei Meisterparade für Fan gehalten

Bei der Siegesparade der New York Knicks durch Manhattan wurde Point Guard Tyler Kolek von der Polizei fälschlicherweise für einen Fan gehalten und musste sich als Teammitglied ausweisen. Der Vorfall sorgte für Heiterkeit und machte den wenig bekannten Spieler über Nacht berühmt.

Champion. Was für viele Fans nach wie vor surreal klingt, wurde am Donnerstag mit einer großen Parade durch den Big Apple gefeiert. Während schätzungsweise zwei Millionen Fans gemeinsam mit ihren Stars feierten, ereignete sich eine kuriose Szene bei den Feierlichkeiten.

Mittendrin: Ein Knicks-Spieler, der für einen Fan gehalten wird. In einem Video, das sich schnell im Internet verbreitete, ist zu erkennen, wie Point Guard Tyler Kolek (25) inmitten der Parade mit den Anhängern am Zaun feierte. Die Polizei vor Ort erkannte ihn jedoch nicht und hielt ihn für einen Fan, der zu nah ans Team gekommen war. Die Beamten hielten ihn fest, woraufhin Kolek erklären musste, dass er Teil der Titelmannschaft ist.

Nach eigener Überzeugungsarbeit sowie Hilfe eines Mitarbeiters ließ ihn die Polizei weiterfeiern. Der Betroffene reagierte später auf X (ehemals Twitter) humorvoll auf die Situation und schrieb: Ich schwöre, ich gehöre zum Team, Bruder. Dass Kolek neben Finals-MVP Jalen Brunson (29) und Karl-Anthony Towns (30) nicht der bekannteste Spieler der Knicks ist, steht außer Frage. Doch die bizarre Jubelszene wird wohl niemand so schnell vergessen und seinen Bekanntheitsgrad kräftig unterstützen.

In der abgelaufenen Saison machte der 25-Jährige 62 Partien für die Knicks, in den Finals kam er allerdings auf keine Einsatzminute. Die New Yorker Polizei vermeldete, dass schätzungsweise zwei Millionen Fans die Parade sahen. Obwohl die Feierlichkeiten erst für zehn Uhr morgens angesetzt waren, wurde bereits um 7.15 Uhr die volle Kapazität erreicht. Die Sehnsucht nach der ersten Meisterschaft nach 53 Jahren war riesig im Big Apple und dementsprechend auch das Staraufgebot.

Sängerin Alicia Keys (45) performte ihre Liebeserklärung an New York, Empire State Of Mind, Bürgermeister Zohran Mamdani (34) erschien im Knicks-Trikot und auch die Edelfans Spike Lee (69) sowie Timothée Chalamet (30) waren bei der Parade dabei. Die Feierlichkeiten begannen am Battery Park und führten über den Broadway bis zur Canyon of Heroes. Fans säumten die Straßen, viele trugen die Trikots ihrer Helden oder schwenkten Banner mit Aufschriften wie Endlich wieder da oder 53 Jahre sind genug.

Die Stimmung war ausgelassen, begleitet von Konfetti, Musik und Jubelgesängen. Tyler Kolek, der in der regulären Saison als solider Backup-Point Guard überzeugte, aber in den Playoffs kaum zum Einsatz kam, genoss den Moment sichtlich. Das Missverständnis mit der Polizei sorgte für Lacher in den sozialen Medien und machte den eher unbekannten Spieler über Nacht zur viralen Berühmtheit. Kommentatoren scherzten, dass Kolek nun seinen ersten Karriere-Höhepunkt abseits des Spielfelds erlebt habe.

Die Knicks-Organisation reagierte gelassen auf den Zwischenfall und betonte, dass die Sicherheitsmaßnahmen angesichts der Menschenmengen notwendig gewesen seien. Für Kolek selbst war die Erfahrung wohl ein unvergesslicher Teil des Meisterschaftsrausches. Die Parade dauerte mehrere Stunden, und die Spieler verteilten Autogramme und Selfies an die jubelnde Menge. Am Ende des Tages waren sich alle einig: Diese Meisterschaft wird in New York noch lange in Erinnerung bleiben - nicht zuletzt wegen der kuriosen Episode mit Tyler Kolek





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