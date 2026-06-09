Knicks verlieren erstes Finals-Heimspiel und kritisiert Schiedsrichter

Die New York Knicks verloren ihr erstes Finals-Heimspiel in der Nacht zum Dienstag mit 111:115 gegen San Antonio. Die Spurs verkürzten die Serie auf 1:2. Knicks-Coach Mike Brown kritisierte die Schiedsrichter für das hohe Freiwurfverhältnis.

Die New York Knicks verloren ihr erstes Finals -Heimspiel in der Nacht zum Dienstag mit 111:115 gegen San Antonio. Die Spurs verkürzten die Serie auf 1:2.

Knicks-Coach Mike Brown kritisierte die Schiedsrichter für das hohe Freiwurfverhältnis. Während der ersten Halbzeit hatten die Knicks noch mehr Freiwürfe, im zweiten Durchgang kippte das Verhältnis deutlich zu Gunsten der Spurs. Brown fühlte sich benachteiligt, weil sein Team nur viermal gefoult wurde, während die Spurs 32 Freiwürfe erzielten. Die Knicks-Spieler widersprachen ihrem Trainer und sagten, dass die Schiedsrichter nicht das Spiel gekostet hätten.

Die Chance auf Wiedergutmachung gibt es bereits in der Nacht auf Donnerstag in Game 4





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