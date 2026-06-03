Knicks vs. Spurs: Eine historische Chance für beide Teams

Die New York Knicks und die San Antonio Spurs treffen in den Finals aufeinander und haben dabei eine historische Chance. Welche Faktoren werden diese Serie entscheiden?

Die New York Knicks und die San Antonio Spurs treffen in den Finals aufeinander, wie schon im Jahr 1999. Beide Teams könnten unterschiedlicher kaum sein.

Die Spurs sind nicht 'kampferprobt', während die Knicks jede Menge Narben und Erfahrung haben. Die Spurs wurden überwiegend zusammengedraftet, während die Knicks ausschließlich Spieler haben, die per Trade oder Free Agency kamen. Die Spurs haben in den letzten 25 Jahren fünf Titel gewonnen, während die Knicks durch die Wildnis gewandert sind und der letzte Titel datiert vom Jahr 1973. Die eine Fan-Base ist erfolgsverwöhnt, die andere verzehrt sich nach einem Titel.

Die Serie wird in überdimensionaler Hinsicht von Victor Wembanyama geprägt werden, an beiden Enden des Courts. Wemby ist der beste Verteidiger der Liga und kann ganze Areale abmelden. Die Knicks sind allerdings besser dafür geeignet als San Antonios bisherige Gegner, um auch dieses unbezwingbare Bollwerk in die Bredouille zu bringen. Die Knicks haben eine Transformation hinter sich gebracht und sind weniger von der Creation und dem Shotmaking Brunsons abhängig.

Sie bieten weniger Spieler auf, von denen Wembanyama aushelfen kann und haben eine vielschichtige Offense





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