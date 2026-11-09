Knipex Werkzeuge: Rabatte auf VDE-Zange und Zangenschlüssel bei Amazon

Amazon senkt die Preise für die Knipex 13 96 200 Elektroinstallationszange und den Zangenschlüssel 86 03 250 deutlich. Infos zu Coupons und Ersparnissen.

Aktuell bietet der Online-Handel Amazon attraktive Preisnachlässe auf hochwertige Elektrowerkzeuge des Wuppertaler Herstellers Knipex. Zwei spezielle Zangenmodelle, die VDE-geprüfte Elektroinstallation szange 13 96 200 und der kombinierte Zangenschlüssel 86 03 250, sind günstiger erhältlich als in den vergangenen Wochen üblich. Diese Angebote richten sich speziell an Fachkräfte und handwerklich interessierte Kunden, die Wert auf deutsche Qualität und langlebige Werkzeuge legen.

Preise und Rabatte für VDE-Elektroinstallationszange

Die Knipex 13 96 200 ist eine multifunktionale Zange, die sechs verschiedene Aufgaben in einem Gerät vereint. Ursprünglich kostet das Werkzeug 47,86 Euro. Ein spezieller Coupon reduziert den Preis jedoch um 5,22 Euro auf einen Finalpreis von 42,64 Euro. Dieser Rabatt muss im Bestellprozess aktiviert werden und wird an der Kasse automatisch abgezogen.

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Der reduzierte Preis von 42,64 Euro liegt rund zehn Prozent unter dem von Keepa erfassten Amazon-Durchschnittspreis von 47,49 Euro der vergangenen 90 Tage. Im PCGH-Preisvergleich, der von Geizhals betrieben wird, beginnt der Preis für dieses Modell inklusive Versand bei 49,96 Euro. Im Vergleich zum günstigsten gelisteten Angebot beträgt die Ersparnis bei Amazon knapp 15 Prozent.

Falls zusätzlich 3,99 Euro Versandkosten anfallen, landet der Käufer mit aktiviertem Coupon bei 46,63 Euro. Auch dieser Preis liegt noch knapp sieben Prozent unter dem günstigsten gelisteten Vergleichspreis im Internet. Der Coupon ist formal bis zum 11. November 2026 gültig, kann jedoch jederzeit vorzeitig beendet werden. Es empfiehlt sich, den Abzug vor dem Bestellabschluss in der Übersicht zu überprüfen.

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Technische Ausstattung und praktische Anwendung

Die 200 Millimeter lange Zange besitzt einen verchromten Kopf und isolierte, VDE-geprüfte Mehrkomponentengriffe. Entlang des Zangenkopfs sind die einzelnen Vorrichtungen angeordnet: vorne die Greifbacken, dazwischen das Crimpnest und die Abisolieröffnungen und schließlich die Kabelschere. Das Gerät kann Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 bis 1,5 sowie 2,5 mm² abisolieren.

Das Crimpnest ist für Aderendhülsen von 0,5 bis 2,5 mm² ausgelegt. Die integrierte Kabelschere schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu einem Durchmesser von 15 Millimetern. Eine praktische integrierte Öffnungsfeder mit Sperrklinke sorgt dafür, dass die Schneiden geschlossen bleiben können, während sich die Greifflächen weiterhin nutzen lassen.

Die Zange gleitet durch NYM-Leitungen butterweich und das Abisolieren klappt gut. In engen Bereichen ist die Position der Kabelschere weiter hinten jedoch nachteilig, da ein Seitenschneider dann hinzugezogen werden muss, um nicht tief in die Dose zu kommen. Für die Montage von Steckdosen ist dies jedoch oft nicht erforderlich. Das Werkzeug eignet sich auch für Monteure mit Zusatzqualifikation für elektrotechnische Tätigkeiten, etwa für den Anschluss von Heizungen.

Angebot für den kombinierten Zangenschlüssel 86 03 250

Der Knipex 86 03 250 kombiniert eine Zange mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel. Seine parallel geführten Backen greifen stufenlos metrische und zöllige Schlüsselweiten bis 52 Millimeter. Im Gegensatz zu einer Wasserpumpenzange besitzt dieses Werkzeug glatte Greifflächen, die schonend für die Montage veredelter Armaturen sind.

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Amazon bietet diesen 250 Millimeter langen Zangenschlüssel aktuell für 44,79 Euro an. Das Angebot ist als 90-Tage-Tiefpreis gekennzeichnet. Keepa nennt für diesen Zeitraum einen durchschnittlichen Amazon-Preis von 47,83 Euro. Daraus ergibt sich eine echte Ersparnis von rund sechs Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis.

Der günstigste andere Händler im Preisvergleich verlangt inklusive Versand 49,94 Euro. Bei versandkostenfreier Lieferung liegt Amazon rund zehn Prozent darunter. Sogar bei Zahlung von 3,99 Euro Versandkosten beträgt der Endpreis 48,78 Euro und bleibt damit der beste Vergleichspreis im Markt. Das Werkzeug lässt sich per Knopfdruck über 19 Positionen einstellen und ermöglicht das Anziehen oder Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip.

Weitere technische Details und Fazit

Der Zangenschlüssel ist verchromt und die Griffe sind mit Kunststoff überzogen. Neben dem Greifen, Halten und Pressen kann das Werkzeug auch zum Biegen verwendet werden. Der Hub zwischen den Backen ist so konstruiert, dass er sperrig wirkende Werkzeuge wie klassische Englische Schraubzangen vermeidet und eine bequeme Handhabung erlaubt.

Für beide Angebote gilt, dass sie sich an Kunden richten, die etablierte Markenwerkzeuge vor chinesischen Alternativen bevorzugen. Die Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und aktuellen Preisnachlässen macht diese Knipex-Modelle zu einer empfehlenswerten Anschaffung für den professionellen Einsatz im Haushalt oder im Handwerk.