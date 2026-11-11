Der 24-jährige Neil El Aynaoui reist nach einer Knöchelverletzung frühzeitig ab, was die marokkanische Nationalmannschaft vor den Qualifikationsspielen für den Afrika-Cup stellt.

Die marokkanische Fußballnationalmannschaft verliert vor den Qualifikationsspielen für den Afrika-Cup einen wichtigen Mittelfeldspieler. Neil El Aynaoui, 24, musste nach einer gründlichen Untersuchung seiner Knöchelverletzung am Mittwoch früh vorzeitig von der Mannschaft abreisen, so der Verband. Der Verlust im Kader wirft Fragen zu den taktischen Optionen des Trainers und den Auswirkungen auf die kommenden Spiele gegen Niger vor Freitag und Dienstag auf.

Ursache der Abreise: Klare medizinische Diagnose

Der Dr. Amir Bassema, Arzt der Nationalmannschaft, erklärte, dass El Aynaoui trotz massiver Belastung in den Trainingszeiten im Camp in Salé unterbrochen wurde. Die Untersuchung zeigte, dass der Knöchel nicht in der Lage sei, die erforderliche Belastung zu tragen. Folglich entschied sich das medizinische Team für das sichere Vorgehen, die Verletzung nicht zu verschlimmern.

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Die Entscheidung des Verbandes erfolgte in direkter Absprache mit dem Verein Borussia Dortmund. Beide Seiten verpflichten sich, den Spieler in die richtige neurologisch-chirurgische Behandlung einzuschalten und seine Rehabilitation nicht zu gefährden. Dieses Vorgehen gilt als Vorsichtsmaßnahme, um eine lange Karrierezeit zu sichern.

Reaktionen des Nationalverbands - Perspektive von Marokko

Der marokkanische Verband betonte, dass die Abreise "ein verantwortungsvolles, medizinisch notwendiges Vorgehen" sei. Er wies darauf hin, dass El Aynaoui bereits im Training nach Rabat angetroffen wurde und bei der seit dem 22. Oktober in Rabat betroffenen Mannschaft spielberechtigt war, die Verletzung aber die Teilnahme an den Spielen am 30. Oktober und 3. November ausschließe.

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Der Verband erklärte, die Dauer des Ausfalls sei derzeit unsicher, doch er sei bereit, den Spieler bis zu einer Heilung an die Mannschaft zu überlassen. Der Abschied aus dem Kader sei ein kurzer Vermögenswert, der den Spielverlauf unter normalen Umständen nicht kritisch beeinflusse, sondern lediglich die Aufstellung kompromittiere.

Auswirkungen auf die Mannschaft - Optionen für die Trainer

Ohne El Aynaoui verliert die Meinung der Mannschaft eine mittelfeldseitige Flexibilität. Der Trainer könnte stattdessen einen der jüngeren Boller wie Fassen Barhoumi oder Hüseyin Zehnder einsetzen. Beide haben im letzten Sitzungsort im Camp gute Leistungen gezeigt und könnten die Mitspielkraft sichern.

Für die Gegner Niger ergeht ein taktischer Vorteil, da die Fermi in Marokko gezwungen ist, ein günstigeres Schema zu wählen. Sollte der Trainer die Offensive verstärken, könnten die Gegner die defensive Schwachstelle ausnutzen. Dennoch bleibt der nationale Tabelle die wichtigste Impulsvorlage, weshalb die Trainer bestrebt sein werden, das Risiko zu minimieren.

Weiteres Vorgehen - Zeitplan für El Aynaouis Wiedereinstellung

Nach dem Wort des Verbands besteht keine feste Frist für die Rückkehr, allerdings werden weitere Untersuchungen geplant. Der Verband kündigte an, dass die Fortschritte des Spielers in Echtzeit verfolgt werden und ein Rückkehrtermin bis zum 11. November festgelegt werden könnte.

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El Aynaoui gibt in einer kurzen Erklärung zu seinem Zustand an: "Ich bin dankbar für die Unterstützung von allen Seiten und hoffe, dass ich bis zum 11. November zurückkehren kann." Seine Verletzung kann natürlich nur begrenzte Zeit in der Losungen Von dem verschieben, wenn er die nötige physischen Beschaffenheit erreicht.

Der nationaler Verband wird weitere Updates zu den nächsten Schritten veröffentlichen, sobald die Situation der Verletzung eingehend überwacht wird. Für die Fans bleibt es ein Monitoring, um zu sehen, wie die Mannschaft ohne die Nachweis der Hauptinszenierung spielt.