In einer Grundschule in Sachsen-Anhalt aßen 16 Kinder Muffins mit Knopfzellenbatterien. Die Polizei ermittelt, wie die Batterien ins Gebäck gelangten.

An einer Grundschule in Sachsen-Anhalt haben 16 Kinder in Muffins gebissen, ohne zu wissen, dass in einigen Exemplaren Knopfzellenbatterien steckten. Die Batterien gelten als extrem giftig. Nach dem Vorfall rückten 35 Einsatzkräfte, darunter auch ein Notarzt, zu der Schule aus. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf.

Wie die Batterien in das Gebäck gelangten, ist laut den bisherigen Angaben völlig unklar. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass die Beamten in nicht verzehrten Muffins zwei Batterien fanden. Der Vorfall hat die Schule und die betroffenen Familien in kurzer Zeit in eine Ausnahmesituation gebracht.

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Wie die Batterien in die Muffins kamen

Die Polizei klärt derzeit, wie die Knopfzellen in die Muffins gelangten. Bislang ist nicht bekannt, was dahintersteckt. Die Ermittler haben die nicht verzehrten Backwaren gesichert und ausgewertet, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Der Fund von zwei Batterien in den übrig gebliebenen Muffins ist der bisher konkreteste Hinweis. Ob weitere Gebäckstücke betroffen waren, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Die Angaben zum Ablauf des Vorfalls bleiben deshalb vorerst lückenhaft.

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Stellungnahmen des Landrats und der Behörden

Landrat Christian Tylsch (43, CDU) dankte den Einsatzkräften für ihren Einsatz. Er erklärte, dass er an die Kinder und ihre Familien denke, die nun auf die Ergebnisse der Untersuchungen warten.

Tylsch betonte zugleich, dass nun die Polizei am Zug sei. Die Aufgabe der Beamten sei es, zu ermitteln, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Der CDU-Politiker verwies damit auf die Zuständigkeit der Ermittlungsbehörden, während die medizinische Versorgung der Kinder im Vordergrund steht.

Der Landkreis warnt speziell vor Knopfzellen im Körper. Die Batterien können in der Speiseröhre stecken bleiben und dort innerhalb kurzer Zeit schwere Verätzungen verursachen. Zu der Stadt Coswig, die im Text ebenfalls genannt wird, liegen in der vorliegenden Fassung nur unvollständige Angaben vor.

Gesundheitsrisiken und Warnung vor Verzögerung

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt Eltern davor, mit der Fahrt in eine Klinik zu lange zu warten. Die Behörde betont, dass Eltern bei Verdacht nicht abwarten sollten, ob sich der Zustand des Kindes von allein bessert.

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Mögliche Symptome sind laut BfR unter anderem Erbrechen, Husten, Appetitlosigkeit oder Fieber. Die Gefahr besteht darin, dass diese Anzeichen auch erst nach mehreren Stunden auftreten können. Eltern sollten daher auch dann handeln, wenn ihr Kind zunächst unauffällig wirkt.

Der Zustand der betroffenen Kinder ist bislang nicht bekannt. Ein Kind wurde auf schnellstem Weg mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über den Gesundheitszustand der übrigen 15 Kinder liegen in dem vorliegenden Bericht keine verlässlichen Angaben vor, da der Text an dieser Stelle unvollständig ist.