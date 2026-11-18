Entertainer Knossi trifft in Miami auf einen Mann, der behauptet, der Ex-Freund von Moderatorin Lola Weippert zu sein. Das Telefonat löst Überraschung aus.

Das Leben der Moderatorin Lola Weippert (30) bot in den letzten Tagen eine unerwartete Komödie, die von den USA nach Deutschland reichte. Der 40-jährige Entertainer Jens Knossalla, bekannt als Knossi, telefonierte aus Miami mit ihr, als ihm ein seltsames Gespräch vor das Handy gehalten wurde. Ausgerechnet der Mann, der neben Knossi saß, gab sich als der vermeintliche Ex-Partner der Senderin aus. Diese überraschende Wendung erfolgte mitten in der Hochphase von Knossi s Aufenthalt in den Vereinigten Staaten.

Knossi und GTA 6 in den USA

Knossi befindet sich derzeit auf Einladung des Plattformbetreibers YouTube sowie des Spieleentwicklers Rockstar Games in den USA. Der Grund für diese Reise ist die nahende Veröffentlichung des Videospiels "GTA 6". Während dieses Events trifft er auf eine große Anzahl internationaler Content-Creator und Influencer. Knossi dokumentiert seine Erlebnisse und die Hintergrundgeräusche der amerikanischen Unterhaltungsindustrie live für seine vielen Zuschauer in den sozialen Medien. Die Atmosphäre ist geprägt von großer medialer Aufmerksamkeit.

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Ein besonderer Moment ereignete sich während einer gemeinsamen Busfahrt zwischen den Teilnehmern der Reise. Knossi begann ein Gespräch mit einem anderen Mitreisenden, der ebenfalls als Teilnehmer an der Veranstaltung angemeldet ist. Dieser Mann arbeitet professionell als Kameramann für den US-amerikanischen Content-Creator Anwar Jibawi (35). Die Interaktion zwischen den beiden Männern verlief zunächst ganz normal, bis das Thema Herkunft und Sprache aufkam.

Das Gespräch über Deutsch und eine Ex-Freundin

Als Knossi den Mann fragte, woher er seine Kenntnisse der deutschen Sprache hat, erzählte dieser, dass seine Großmutter ursprünglich aus Deutschland stammt. Dies war die Grundlage für eine weitere persönliche Frage. Der Kameramann fügte hinzu, dass seine Ex-Freundin Deutsche sei und fragte, ob Knossi sie kenne. Für Knossi war diese Information sofort relevant, da er Lola Weippert gut kennt. Er vertraute seinen Ohren kaum und wollte die Verbindung sofort prüfen. Er zückte sein Handy, um die Nummer seiner bekannten Kollegin und Freundin anzurufen.

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Zu diesem Zeitpunkt saß Lola Weippert ebenfalls in einem Auto, als ihr Handy klingelte. Sie nahm den Anruf entgegen und reagierte zunächst schockiert auf die Situation. Der Name "Lola Weippert" war dem Mann am anderen Ende des Telefons sehr bekannt. Er bat darum, mit ihr sprechen zu dürfen, um die Verbindung zu bestätigen. Lola musste erst einmal begreifen, wer da tatsächlich anrief. Die Überraschung war für alle Beteiligten groß, da keine der Parteien mit dieser Konstellation gerechnet hatte.

Das Telefonat und die Klärung der Beziehung

Als der Kameramann das Telefon entgegennahm, begrüßte er Lola Weippert mit den Worten: "Es ist so cool, dich zu sehen. Baby, ich vermisse dich so doll!" Diese emotionale Begrüßung ließ Lola die Situation als sehr unangenehm empfinden. Sie gestand gegenüber Knossi, dass sie gerade extrem schwitze und unter Druck stehe. Die Moderatorin hatte zuvor als diejenige gegolten, die mit diesem Mann eine Verbindung hatte, die jetzt offenbart wurde. Die Dynamik im Bus und am Telefon war extrem intensiv.

Lola Weippert griff jedoch sofort ein, um Missverständnisse auszuräumen. Sie stellte klar, dass der Mann nicht ihr offizieller Ex-Freund ist. Die beiden seien niemals in einer offiziellen Beziehung miteinander gewesen. Stattdessen erklärten sie, dass es nur eine kurze Romanze gegeben habe: "Wir hatten mal was". Es ist bekannt, dass Lola und der Kameramann sich bereits auf dem Festival Coachella kennengelernt hatten. Für eine längere oder offizielle Partnerschaft war es zwischen den beiden jedoch nicht gereicht, was Lola nun auch gegenüber Knossi betonte.

Knossi analysiert die Gefühle des Kameramanns

Trotz der Klarstellung von Lola Weippert scheint die Situation für Knossi noch lange nicht abgeschlossen zu sein. Er ist sich sicher, dass der Kameramann nach wie vor starke Gefühle für die Moderatorin hegt. Knossi berichtete später, dass der Mann deutlich gestrahlt habe, als er von Lola erzählt habe. Diese Reaktion interpretierte Knossi als eindeutiges Zeichen der anhaltenden Anhaftung. Er scheint überzeugt zu sein, dass die Vergangenheit zwischen den beiden noch nicht vollständig verarbeitet ist.

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Lola Weippert ist aktuell nicht öffentlich mit einem neuen Partner liiert. Ihre Karriere als Moderatorin wurde unter anderem durch ihre Tätigkeit bei der Show "Temptation Island" geprägt. Der Vorfall zeigt jedoch, wie schnell sich persönliche Verbindungen in der großen Medienwelt wiederfinden können. Knossi bleibt bei seiner Einschätzung, dass der Mann Lola offenbar noch lange nicht vergessen hat. Die Begegnung in Miami hat somit nicht nur die aktuelle Reise, sondern auch die sozialen Kreise der beiden Moderatoren nachhaltig berührt.