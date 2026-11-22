In der vierten Folge übernahm Knossi die Kontrolle und zwang Joko Winterscheidt zum Tanzen. Erfahren Sie, wie Wildcard Angi und Carolin Kebekus ausschieden und warum das Halbfinale zu einem unvergesslichen Moment wurde.

Im vierten Programm der Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" hat der Kandidat Knossi die Moderation von Joko Winterscheidt übernommen. Dieser Moment trat mitten in der Kategorie "Der Song-Song Song" auf, als Knossi die Kontrolle über das Studio übernahm und die andere Besetzung zur Teilnahme an einer Dance-Session aufforderte. Die ursprüngliche Absicht war lediglich eine kurze Unterhaltung über seine Zeiten bei "Let's Dance", doch die Situation eskalierte schnell in eine vollständige Übernahme der Sendung.

Ungeplante Dance-Session unterbricht Moderation

Knossi begann, die Band zu koordinieren und wies die Stimme aus dem Off an, die verbliebenen Teilnehmer als Kandidaten der Tanzshow anzukündigen. Er führte die anderen Spieler zur Treppe hinunter, um gemeinsam eine Choreografie vorzuführen. Der ursprüngliche Moderator lachte über die Entwicklung und entschuldigte sich für das unvorhergesehene Ausmaß der Aktion. Letztendlich führte Knossi seine bekannten Jive-Schritte vor, für die er in der Vergangenheit bei RTL gelobt wurde.

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Ausscheiden von Angi und Carolin Kebekus

Als direkte Konsequenz dieser chaotischen Sequenz musste die Wildcard Angi ihren Platz im Wettbewerb räumen. Sie verließ das Studio mit den wenigsten erspielten Punkten. Kurze Zeit später folgte Carolin Kebekus als nächste ausgeschiedene Teilnehmerin. Sie hatte zuvor in der dritten Folge die Moderation kurz übernommen, konnte diese Position jedoch nicht verteidigen und musste sich im Anschluss der Situation stellen.

Das Finale: Moritz Wagner gegen Joko Winterscheidt

Im Halbfinale standen sich Moritz Wagner und Knossi als finale Herausforderer gegenüber. Bei dieser Begegnung waren die beiden Kandidaten gezwungen, ihre Antworten direkt vom Prompter abzulesen. Knossi bewies dabei eine deutlich bessere Technik und übertraf seine Konkurrenz in diesem spezifischen Abschnitt des Spiels. Mit seinen gesammelten Münzen trat er im weiteren Verlauf Joko Winterscheidt gegenüber und gewann die Show.

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Verfügbarkeit der Folgen auf Streaming-Plattformen

Für Zuschauer, die die TV-Übertragung nicht abwarten möchten, sind die Folgen ab dem 22. November verfügbar. Die Ausstrahlung erfolgt eine Woche vor der regulären Sendung exklusiv auf der Streaming-Plattform Joyn. Diese zeitliche Verschiebung ermöglicht es einem breiten Publikum, die Entwicklungen rund um die Kandidaten und die Moderatoren sofort nachzuvollziehen.

Neue Besetzung im Wettbewerb

Joko Winterscheidt setzt mit der aktuellen Zusammenstellung der Teilnehmer auf eine sichere Strategie. Die Rückkehr des NBA-Spielers Moritz Wagner nach Deutschland war Teil dieses Konzepts. Die Mischung aus erfahrenen Moderatoren und neuen Gästen soll die Dynamik der Sendung erhalten und für Überraschungsmomente wie die Dance-Session sorgen.