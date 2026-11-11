Knossi und Lia: Hausbau und Kinderpläne für die Zukunft

Jens Knossalla und seine Frau Lia planen den Bau eines neuen Traumhauses. Der Streamer begründet die Erweiterung mit dem Wunsch nach mehr Platz für zukünftige Kinder.

Der bekannte deutsche Entertainer Jens Knossalla, der unter seinem Künstlernamen Knossi international bekannt ist, hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Lia aktuelle Details zu ihrem gemeinsamen Lebensprojekt enthüllt. Das Paar, das seit dem Jahr 2020 zusammenlebt, investiert in den Bau eines neuen Eigenheims auf dem Land. Dieses Projekt steht im engen Zusammenhang mit ihren familiären Ambitionen und dem dringenden Bedarf an mehr Wohnraum für die wachsende Familie.

Grundstück und Bauplanung am Heimatort

Die Grundlage für dieses Vorhaben wurde bereits vor einigen Jahren gelegt, als Knossi das passende Grundstück erwarb. Der Standort liegt direkt neben dem Elternhaus seiner Mutter und seines Vaters, was die Bindung an die familiären Wurzeln unterstreicht. Die Planung des Neubaus ist so konzipiert, dass sie ausreichend Raum für eine große Familie bietet. Dabei rücken die Fragen zur Zimmeraufteilung und zur individuellen Dekoration in den Fokus der Diskussionen zwischen den beiden Partnern.

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Kinderwunsch als Haupttreiber des Neubaus

Ein zentraler Faktor für den Neubau ist der ausgeprägte Kinderwunsch des Paares. In einem öffentlichen Stream erklärte das Ehepaar, dass das bisherige Zuhause schlichtweg zu klein sei, um weiteren Nachwuchs aufzunehmen. Lia äußerte sich hierzu sehr konkret und gab an, davon auszugehen, dass sie zwei weitere Kinder bekommen werden. Dieser Bedarf an zusätzlichen Schlafzimmern treibt die Notwendigkeit des Umzugs und des Baus einer größeren Immobilie entscheidend voran.

Vergangenheit und bestehende Familienstruktur

Jens Knossalla bringt bereits Erfahrung in der Elternschaft mit. Aus einer früheren Partnerschaft stammt sein siebenjähriger Sohn Elia, den das Paar liebevoll "Bubi" nennt. Obwohl Knossi in der Vergangenheit scherzhaft andeutete, seine Kinder könnten einmal eine ganze Fußballmannschaft bilden, hat sich die realistische Planung auf einen überschaubareren Rahmen eingependelt. Dennoch bleibt der Drang nach einer großen Familie der Motor für die aktuellen Investitionen in den Immobilienmarkt und die räumliche Erweiterung.

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Dynamik bei der Umsetzung der Pläne

Bei der konkreten Ausführung der Baupläne und der Auswahl von Einrichtungsgegenständen zeigen sich unterschiedliche Perspektiven zwischen den Eheleuten. Während es bei der Deko manchmal zu Uneinigkeiten kommt, gelingt es dem Paar, über entstehendes Planungschaos zu lachen. Diese humorvolle Herangehensweise hilft ihnen, die komplexen Entscheidungen beim Hausbau gemeinschaftlich zu bewältigen, ohne dass die Beziehung darunter leidet.

Zukunftssicherheit und emotionale Motivation

Für die Frage, was mit dem bisherigen Zuhause geschehen wird, gibt es noch keine definitive Antwort, da beide Partner diesbezüglich unsicher sind. Unklar bleibt auch, ob das alte Gebäude verkauft oder anderweitig genutzt wird. Knossi fokussiert sich stattdessen auf die positiven Aspekte des neuen Projekts. Er betont, dass mehr Kinderzimmer, mehr Familie und mehr Liebe den Kern der Motivation darstellen. Diese emotionale Komponente steht im Mittelpunkt der Überlegungen für die kommende Zeit.