Wildcard Hannes gewinnt die Ausgabe vom 29. November 2026 gegen Knossi auf ProSieben. Analyse der Streaming-Episode mit Joko, Carolin und Moritz.

Im fünften Teil der Spielshow Wer stiehlt mir die Show auf ProSieben trat am 29. November 2026 ein historischer Moment ein. Die Wildcard-Teilnehmerin Hannes besiegte den amtierenden Moderator Knossi im Finale. Damit gewann die unbekannte Person die Moderation der Sendung, was eine seltene Entwicklung im Format darstellt. Die Episode fand im Jahr 2026 statt und zeigte, wie überraschend Ergebnisse ausfallen können.

Streamer-Motto und Studio-Ausstattung

Knossi hatte das Studio vollständig im Stil eines Internet-Streams umgestaltet. Er nannte die Sendung Wer streamt hier die Show?. Der Streamer trat mit einem Einzug auf, bei dem er den Song Kiss Kiss von Tarkan sang. Dies erinnerte an einen viralen Clip, in dem er das Lied zuvor aufführte. Die anderen Teilnehmer passten ihr Auftreten dem Thema an. Joko Winterscheidt wurde als Anime-Streamer verkleidet. Carolin Kebekus trug Aufnäher mit World-of-Warcraft-Motiven. Moritz Wagner erschien in schmutzigem Unterhemd, Bademantel und Hausschuhen.

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Das Publikum konnte sich über einen QR-Code in einen Chat einloggen. Dieser Chat war während der gesamten Show aktiv. Die Spiele selbst wurden optisch in das Look eines Streams eingebunden. Diese Inszenierung unterstrich den Versuch von Knossi, seine Popularität als Streamer in die Moderation zu integrieren. Er versuchte, seine Position zu behaupten, die er in den vorangegangenen Folgen aufgebaut hatte.

Eliminierungsrunden und Punkteverteilung

Die ersten Runden der Folge zeigten eine unerwartete Dynamik. Alle vier Hauptrunde sammelten überraschend viele Punkte. Dies ließ die Episode von Beginn an spannend erscheinen. Dennoch geschah eine schnelle Vorentscheidung. Carolin Kebekus fiel als erste Kandidatin aus der Sendung. Sie schied aus, obwohl sie punktemäßig gut dastand.

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Unmittelbar darauf folgte Moritz Wagner. Er scheiterte erneut und verließ die Show. Bisher hatte Moritz Wagner in der Geschichte der Sendung noch kein Glück gehabt. Seine Niederlage bestätigte dieses Muster. Die Konzentration lag nun auf den verbleibenden Teilnehmern. Die Spannung stieg, da nur noch wenige Plätze zu vergeben waren.

Spielverlauf der Wildcard-Teilnehmerin

Hannes kam ursprünglich nicht als Hauptkandidatin. Sie wurde aus dem Publikum ausgewählt. Ihre Teilnahme kam völlig überraschend. Sie betonte während der Show immer wieder, wie nervös sie war. Diese Nervosität passte nicht zu ihrer späteren Leistung. Im Spielverlauf sammelte sie zwei Münzen. Diese bestanden aus einem Teller mit Spinat und einem Pinkel.

Die anderen Teilnehmenden beeindruckten ihre Fähigkeiten. Hannes beantwortete Fragen souverän. Sie lag beim Raten fast immer richtig. Ihre Konstanz sorgte für Begeisterung im Studio. Sie zog schließlich ins Finale ein. Dies geschah ohne großes Zögern. Ihre Leistung war klar überlegen.

Finale Entscheidung und historische Bedeutung

Im Finale musste Hannes Knossi richtig einschätzen. Sie gewann das entscheidende Spiel. Die Wildcard-Teilnehmerin besiegt den Moderator. Dies ist nur das dritte Mal in der Geschichte der Show. In Staffel 5 gewann Helena die erste Folge gegen Joko Winterscheidt. Zwei Wochen später besiegte Svenrik Joko in der gleichen Staffel. Hannes folgt dieser Tradition.

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Ein Sieg einer Wildcard ist selten. Die Regel sieht vor, dass Wildcards meist früh ausscheiden. Hannes brach dieses Muster. Sie behielt die Moderation. Knossi musste die Aufgabe abgeben. Die Zuschauer reagierten auf das unerwartete Ende. Die Episode bestätigte die Unberechenbarkeit des Formats. Der Gewinn bleibt bis zur nächsten Folge bestehen.