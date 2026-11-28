Ein rätselhafter Befund am Bauch belastet Sängerin Katharina Eisenblut. Nun soll eine Operation endlich Klarheit bringen.

-Fragerunde wandte sich die Sängerin nun an ihre Follower und sprach offen über eine ungewöhnliche Veränderung an ihrem Bauch. Was genau dahintersteckt, ist bislang unklar.

Wie sie erklärte, lasse sich die Auffälligkeit offenbar nicht eindeutig mit einer gewöhnlichen Zyste erklären. Eine konkrete Einschätzung hätten ihr die behandelnden Ärzte bisher nicht geben können. Deshalb steht für Katharina nunan, auf die eine genaue Untersuchung folgen soll. Erst dann soll feststehen, worum es sich bei dem Befund tatsächlich handelt.

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"Wahrscheinlich werden wir erst durch die OP und die anschließende Untersuchung wirklich Klarheit bekommen" , erklärte sie ihrer Community in ihrer Story. Bis dahin bleibt der Sängerin also vorerst nichts anderes übrig, als abzuwarten und auf ein gutes Ergebnis zu hoffen. Völlig unklar ist die Situation für die Ärzte allerdings nicht mehr. Einige mögliche Ursachen konnten inzwischen ausgeschlossen werden.