Knox Jolie: Der Sohn von Brad Pitt im Muay-Thai-Kampfsport

Knox Jolie, der 17-Jährige Sohn von Brad Pitt, hat sich für den Muay-Thai-Kampfsport entschieden. Er trainiert regelmäßig und nimmt an Schaukämpfen teil. Knox' Vater Brad Pitt ist bekannt für seinen Film 'Fight Club', in dem er Tyler Durden spielte.

Knox Jolie , der Sohn von Brad Pitt , hat sich für den Muay-Thai-Kampfsport entschieden. Der 17-Jährige hat sich seit über einem Jahr intensiv mit der thailändischen Kampfsportart beschäftigt und nimmt regelmäßig an Schaukämpfen teil.

Bei einem seiner letzten Kämpfe zeigte er eine kämpferische Show ab und lieferte einen intensiven Kampf ab. Knox' Vater Brad Pitt ist bekannt für seinen Film 'Fight Club', in dem er Tyler Durden spielte. Knox hat sich jedoch entschieden, seinen Vater nicht nachzueifern, sondern seinen eigenen Weg im Muay-Thai-Kampfsport zu gehen. Er trainiert regelmäßig und hat bereits einige Erfolge erzielt, darunter eine Goldmedaille bei einem Kampf im Juli 2025.

Knox' Zwillingsschwester Vivienne ist künstlerisch tätig und unterstützt ihre Mutter Angelina Jolie bei der Produktion von Musicals





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