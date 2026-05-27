Knox Jolie-Pitt, der Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie, ist ein begeisterter Kampfsportler und trainiert regelmäßig Muay Thai. Seine Eltern sind bekannte Hollywood-Schauspieler, aber Knox zieht es vor, sich in den Muay-Thai-Ring zu begeben.

Knox Jolie-Pitt , der Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie , zeigt sich in Los Angeles als junger Mann. Der 17-jährige Knox ist ein begeisterter Kampfsportler und trainiert regelmäßig Muay Thai .

Seine Eltern sind bekannte Hollywood-Schauspieler, aber Knox zieht es vor, sich in den Muay-Thai-Ring zu begeben. Er hat bereits eine Goldmedaille gewonnen und seine Familie ist stolz auf ihn. Knox' Verhältnis zu seinem Vater Brad Pitt ist öffentlich nicht bekannt, aber er trägt weiterhin den Doppelnamen Jolie-Pitt. Seine Zwillingsschwester Vivienne ist eine künstlerisch begabte Person und hat in der Vergangenheit am Broadway gearbeitet.

Knox' Familie ist bekannt für ihre Schauspielkarriere, aber Knox hat andere Interessen und zieht es vor, sich auf Muay Thai zu konzentrieren





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