Knuspr versorgt Frankfurt und Rhein-Main mit regionalen Weihnachtsprodukten und schneller Lieferung. Jetzt 100-Euro-Gutscheine gewinnen.

Ab dem 23. November verwandelt sich der Römerberg in Frankfurt wieder in einen festlichen Weihnachtsmarkt, der Besucher mit traditionellem Handwerk und saisonalen Köstlichkeiten einlädt. Um die stressige Adventszeit zu entzerren, bietet der Online-Supermarkt Knuspr eine schnelle Alternative zum Einkauf im Supermarkt. Der Dienst liefert Lebensmittel und regionale Produkte direkt an die Haustür, sodass Kunden Zeit für die Vorweihnachtsfeiertage sparen.

Regionale Produkte und Schnelle Lieferzeiten

Knuspr umfasst im Sortiment frisches Obst und Gemüse, Backwaren, Fleisch und Fisch sowie Waren von mehr als 100 regionalen Höfen, Bäckereien, Metzgereien und Feinkostläden. Bestellungen können bequem über die Online-Plattform oder die App aufgerufen werden. Die Lieferung ist bereits innerhalb von drei Stunden möglich, wobei kundenwunschgemäße Zeitfenster von einstündig bis zu 15 Minuten angeboten werden.

Also read Mord in Frankfurt: Zwei Jugendliche wegen Tötung von Geschäftsmann festgenommen

Das Liefergebiet erstreckt sich über Frankfurt und weite Teile des Rhein-Main-Gebiets. Mit diesem Modell unterstützt der Dienst lokale Anbieter und sichert gleichzeitig eine hohe Frischequalität für die Endverbraucher. Die Infrastruktur ermöglicht es, den Bedarf der Bevölkerung effizient und flexibel zu decken, ohne auf die Vielfalt des stationären Handels verzichten zu müssen.

Weihnachtliche Spezialitäten und Traditionen

Zur Adventszeit stellt Knuspr zahlreiche festliche Spezialitäten bereit, die den traditionellen Weihnachtsmarkt am Römerberg digital ergänzen. Das Angebot reicht von Gans und Ente über Zutaten für die Weihnachtsbäckerei bis hin zu Adventskalendern und Geschenksets. Besonders beliebt sind lokale Traditionen, die in der Region verankert sind und in jedem Jahr erneut nachgefragt werden.

Advertisement

Advertisement

Zu den regionalen Leckereien zählen Frankfurter Bethmännchen von Denninger's Mühlenbäckerei, Vanillekipferl vom Backhaus Schröer sowie verschiedene Beilagen vom Gemüsehof Reinheimer. Diese Produkte spiegeln die kulinarische Identität der Region wider und bieten Einwohnern eine authentische Verbindung zu den lokalen Wurzeln. Die Kombination aus Convenience und Regionalität stellt einen modernen Ansatz für die Versorgung dar.

Wettbewerbsbedingungen und Gewinnspiel

Exklusiv auf BILD.de verlost Knuspr zehn Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro für Leser aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Der Veranstalter ist die Großer Kern GmbH, deren Sitz sich in der Tal 30, 80331 München befindet. Teilnahmeschluss ist am 25.11.2026 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden am 26.11.2026 per E-Mail benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich registrierte BILDplus-Kunden mit einem aktiven Abonnement. Mitarbeiter der Axel Springer Deutschland GmbH sowie des Gewinnspielpartners sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfachteilnahmen sind nicht gestattet. Die Großer Kern GmbH verlost die Gutscheine mit BILDplus für die genannte Region. Durch die Teilnahme erklären sich Nutzer mit den veröffentlichten Gewinnspielbedingungen einverstanden.

Rechtliche Rahmenbedingungen der Verlosung

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur ab 18 Jahren möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, und eine Barauszahlung der Preise ist nicht vorgesehen. Ein Anspruch auf Ersatzleistung besteht ebenfalls nicht. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig zu beenden. Dies dient der Flexibilisierung der Durchführung im digitalen Raum.

Advertisement

Advertisement

Durch die Teilnahme geben die Nutzer ihr Einverständnis, dass ihr Foto, Bild, Bewegtbild sowie ihre Stimme unter Angabe des Vornamens und Nachnamens in der BILD und auf BILD.de veröffentlicht werden dürfen. Übermittelte Daten werden ausschließlich für die Abwicklung der Verlosung erhoben. Eine Weitergabe an Dritte wie Post oder Spedition erfolgt nur zum Zweck der ordnungsgemäßen Gewinnübergabe. Die Teilnehmer verfügen gemäß DSGVO über Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung.