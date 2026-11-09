Koalicja 2026: Polen, Frankreich und Deutschland testen Friedenssicherung für die Ukraine

Erstes Manöver der Koalition der Willigen unter polnischer Führung: Mit 2800 Soldaten aus elf Ländern, darunter die Bundeswehr, wird geprüft, wie ein permanenter Frieden in der Ukraine gesichert werden kann.

Das erste umfassende Militärmanöver der sogenannten Koalition der Willigen hat seine Arbeit aufgenommen und markiert einen bedeutenden Schritt in der internationalen Unterstützung für die Ukraine. Unter dem Codenamen " Koalicja 2026" sind rund 2800 Soldaten aus elf verschiedenen Nationen in diesem großen Übungsaufbau eingebunden, der primär auf polnischem Staatsgebiet stattfindet. Die Übung erstreckt sich dabei nicht nur über das Land, sondern umfasst auch den Luftraum über Rumänien sowie Operationszonen im westlichen Teil des Schwarzen Meeres. Der zentrale Zweck dieser multinationalen Übung liegt in der strategischen Vorbereitung auf die Zeit nach einem möglichen Ende des Krieges in der Ukraine.

Strategischer Zweck und deutsche Beteiligung

Die Bundeswehr nimmt an dieser Übung mit signifikanten logistischen Mitteln teil, um die operative Bereitschaft für eine dauerhafte Friedenssicherung zu testen. Das deutsche Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass bis zu zwei Transportflugzeuge vom Typ A400M zur Verfügung stehen, um Luftbetankungsmissionen durchzuführen und logistische Leistungen zu erbringen. Diese Unterstützung ist Teil der Aufgaben, die das Personal der Bundeswehr in den militärischen Hauptquartieren während der Übung wahrnehmen soll, wie ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erläuterte.

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Dieser Einsatz zielt darauf ab, konkrete Mechanismen zu entwickeln, wie ein nachhaltiger Frieden in der Region gesichert werden könnte, sobald die aktuellen Kämpfe vorüber sind. Die Integration deutscher Kapitäten in die multinationalen Strukturen soll demonstrieren, dass europäische Verteidigungskooperationen auch in komplexen Einsatzszenarien funktionieren. Die Übung dient somit als praxisnahes Testfeld für den Aufbau einer stabilen Sicherheitsarchitektur in Osteuropa, die über den aktuellen Konflikt hinaus Bestand haben soll.

Internationale Zusammensetzung und nationale Rollen

Polen fungiert als primärer Gastgeber der Übung "Koalicja 2026" und übernimmt die Koordination des Einsatzes der Truppen, auch für den hypothetischen Fall eines bereits beendeten Konflikts. Das NATO- und EU-Mitglied Polen wird jedoch keine eigenen Bodentruppen auf ukrainisches Staatsgebiet entsenden, was eine klare Abgrenzung der nationalen Einsatzbereitschaft markiert. Stattdessen konzentriert sich Warschau auf die organisatorische und infrastrukturelle Unterstützung der multinationalen Kräfte, die auf seinem Hoheitsgebiet zusammengeführt werden.

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Frankreich tritt mit rund 1000 Soldaten als einer der stärksten Akteure neben Polen und Deutschland auf. Die französische Armee setzt neben Infanterie auch Kurzstrecken-Beobachtungsdrohnen sowie spezielle Systeme zur Drohnenabwehr ein, um die Luftüberwachung und den Schutz der Truppenkonvois zu gewährleisten. Großbritannien hingegen entsendet 300 Soldaten, darunter Angehörige der legendären 7. Brigade "Desert Rats", sowie Typhoon-Kampfflugzeuge, um die Luftdominanz und schnelle Reaktionsfähigkeit der Koalition zu stärken.

Türkische Streitkräfte sind ebenfalls in die Planung integriert und sollen in Istanbul spezifische Übungen abhalten. Der Fokus ihrer Ausbildung liegt auf der Sicherung der maritimen Handelsrouten, um die Wiederaufnahme des Schiffverkehrs in ukrainische Seehäfen nach einem Friedensschluss zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die breite geografische und operative Ausrichtung der Koalition der Willigen, die sich über Land-, Luft- und Seewege erstreckt.

Scharfe Reaktionen aus Moskau und geopolitische Spannungen

Russland reagiert auf den Start der Übung "Koalicja 2026" mit scharfer diplomatischer und militärischer Kritik, die die Spannungen im Verhältnis zum Westen weiter anheizt. Sergej Schoigu, der Sekretär des nationalen Sicherheitsrates Russlands, warf dem Westen in Moskau vor, die Übungen hätten weniger einen defensiven als einen offensiven Charakter. Schoigu argumentierte, dass die Europäer gezielt mit einer angeblichen russischen Bedrohung Angst gemacht würden, um von negativen innenpolitischen Entwicklungen in Ländern wie Frankreich, Deutschland und Polen abzulenken.

Maria Sacharowa, die Außenamtssprecherin Russlands, kritisierte den Start des Manövers ebenfalls öffentlich und betonte, dass Europa am Verhandlungstisch nichts zu suchen habe. Sie bekräftigte die offizielle Position Moskaus, dass der Einsatz ausländischer Streitkräfte in der Ukraine kategorisch inakzeptabel sei. Sacharowa warnte davor, dass die Stationierung solcher Truppen in der Ukraine de facto als eine militärische Intervention gewertet würde und kündigte an, dass jegliche militärischen Einheiten der Ukraine von den Streitkräften der Russischen Föderation angegriffen würden.

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Struktur der Multinationalen Truppe und künftige Perspektiven

Die sogenannte Multinationale Truppe für die Ukraine (MNF-U) stellt keine offizielle NATO-Mission dar, sondern ist ein eigenständiges Initiativprojekt der Koalition der Willigen. Das Hauptquartier dieser Truppe befindet sich in Paris, was die führende Rolle Frankreichs in der operativen Koordination unterstreicht. Die MNF-U soll in einem zukünftigen Szenario die ukrainischen Streitkräfte stärken, den ukrainischen Luftraum absichern und die wirtschaftliche Aktivität im Schwarzen Meer wieder ermöglichen, indem sie die Sicherheit für Handels- und Versorgungsschiffe garantiert.

Britischerseits betonte der Generalleutnant Tom Bateman, dass es sich bei der MNF-U weder um eine traditionelle Friedenstruppe noch um eine Mission zur Überwachung einer Waffenruhe handelt. Der Fokus liegt auf der Abschreckung künftiger russischer Angriffe und der Fähigkeit zur Selbstverteidigung der Truppen. Für den hypothetischen Fall eines russischen Angriffs auf die multinationale Truppe werden derzeit Einsatzregeln zur Selbstverteidigung erarbeitet, um die Soldaten rechtlich und operativ abzusichern.

Ob und wann die Truppe tatsächlich in Ukraine entsandt wird, bleibt angesichts der anhaltenden Kampfhandlungen offen. Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 gegründet, um die Ukraine militärisch, humanitär und finanziell zu unterstützen. Im Dezember 2025 beschloss die Gruppe die Bildung dieser multinationalen Truppe als potenzielle Absicherung eines möglichen Waffenstillstands. Die aktuellen Übungen dienen somit als unverzichtbare Grundlage, um im Falle einer diplomatischen Einigung handlungsfähig und glaubwürdig aufzutreten, wie dies bereits von Emmanuel Macron im Juli für den Herbst angekündigt wurde.