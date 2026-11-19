In Berlin treffen sich 26 Staatschefs der Koalition der Willigen. Emmanuel Macron fordert NATO-Beitritt der Ukraine, während Jared Kushner multilaterale Friedensgespräche vorantreibt.

Die sogenannte "Koalition der Willigen" hat sich am Mittwoch im Berlin er Bundeskanzleramt zu dringenden Beratungen über den Fortgang des Krieges in der Ukraine versammelt. An diesem Gipfel nahmen 26 Staats- und Regierungschefs teil, um Strategien zur Beendigung der Kampfhandlungen zu erörtern. Anwesend waren neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Andy Burnham sowie die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steven Witkoff. Die Diskussionen standen unter dem unmittelbaren Eindruck vorangegangener bilateralen Treffen zwischen den Großmächten und der eskalierenden militärischen Lage an der Front.

Macron fordert wieder NATO-Beitritt der Ukraine

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach den Gesprächen in Berlin deutlich gemacht, dass er die Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine erneut auf die internationale Agenda setzen will. In der aktuellen strategischen Lage, die er durch die "Maximalpositionen" Russlands geprägt sieht, hält er es für notwendig, diesen Schritt zu debattieren. Macron argumentiert, dass die Ukraine zu einem der militärisch stärksten Länder Europas aufsteigt und ihre Präsenz in der NATO für die langfristige Sicherheit des Kontinents relevant sei. Er betonte, dass der Zeitpunkt für eine solche Diskussion nun gekommen sei, um die Sicherheitsarchitektur Europas nachhaltig zu stabilisieren.

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Merz kritisiert russische Strategie und Verluste

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz nutzte die Pressekonferenz in Berlin, um die russische Kriegsführung scharf zu kritisieren und auf die hohen Verluste der russischen Armee hinzuweisen. Er betonte, dass die von Russland im Dezember 2021 gestellten Forderungen nicht realistisch seien und das sogenannte "Jalta-Format" keinen dauerhaften Frieden garantieren könne. Merz wies darauf hin, dass Moskau allein im Monat Oktober über 50.000 Soldaten verloren habe. Der Kanzler charakterisierte die Beschädigung der Krim-Brücke als ein klares Zeichen der Schwäche russischer Logistik und Verteidigung. Sein Ziel bleibt ein gerechter und nachhaltiger Frieden, der die Souveränität der Ukraine wahrt.

US-Unterhändler Kushner übermittelt Botschaft an Trump

Der US-Sonderbeauftragte Jared Kushner hat die Entschlossenheit der europäischen Partner bei der Unterstützung der Ukraine betont und versprochen, diese Position direkt an US-Präsident Donald Trump und die russische Seite weiterzuleiten. Kushner erklärte, dass die NATO eine zentrale Säule der zukünftigen Nachkriegsordnung darstellen werde. Er wies darauf hin, dass sich Russland nach US-Angaben bereit erklärt habe, sich auf ein multilaterales Format mit europäischen Vertretern einzulassen. Trump, der sich telefonisch in die Beratungen einmischte, halte Frieden nach dem Treffen in Shenzhen für erreichbar und sei offen für Sicherheitsgarantien. Kushner schaltete das Telefonat des Präsidenten während der Sitzung in der Runde auf Lautsprecher, um die direkte Linie zur amerikanischen Führung zu demonstrieren.

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Selenskyj warnt vor russischen Taktiken und fordert Brückenschutz

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich in Berlin enttäuscht vom Verhalten Russlands und betonte, dass der Schutz kritischer Infrastruktur, insbesondere von Brücken, künftig im Fokus stehen müsse. Er kritisierte direkt Wladimir Putin, der bei Friedensgesprächen konsequent Nein gesagt habe, und bestand darauf, dass eine Einigung nur mit europäischer Beteiligung gelingen könne. Selenskyj zählt sehr darauf, dass die Ukraine, Europa, Amerika und Russland in einem vierseitigen Format zusammenkommen. Gleichzeitig meldeten Berichte aus der Ukraine weiter Feuer und Schäden durch russische Angriffe, wobei Russland die Lücken in der ukrainischen Luftabwehr ausnutze, um zivile Ziele und Infrastruktur zu treffen.

Informeller Hintergrund: Rekrutierungshilfe durch Videospiel-Hype

Während sich die Diplomaten in Berlin auf politische Lösungen konzentrierten, berichteten Medien über unkonventionelle russische Propagandamaßnahmen. Das russische Verteidigungsministerium nutzte den Hype um das Videospiel "Grand Theft Auto VI", um potentielle Rekruten für den Krieg anzuziehen. Ein via Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild zeigte Soldaten mit Z-Symbol und russischen Flaggen in einer stilisierten Spiellandschaft. Der Text "Dienst auf Vertragsbasis" sowie die Telefonnummer "117" waren prominent platziert, um die Rekrutierung voranzutreiben. Diese Maßnahme unterstreicht den wachsenden Bedarf an Personal für die russische Armee und die Versuche der Führung, junge Männer über moderne Popkultur-Kanäle zu erreichen.