In Berlin beraten die Koalition der Willigen den Ukraine-Frieden. Selenskyj, Macron und Merz fordern europäische Beteiligung bei US-Russland-Gesprächen.

Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in Berlin für eine unmittelbare und starke Beteiligung Europas an den Friedensgesprächen mit Russland ausgesprochen. Während der Treffens der sogenannten Koalition der Willigen betonte Selenskyj die Notwendigkeit, dass nicht nur Washington und Moskow, sondern auch europäische Akteure an zukünftigen Verhandlungstischen sitzen. Die Ukraine, Europa, Amerika und Russland bilden zusammen die vier wesentlichen Parteien, auf deren Zusammenarbeit man bei diesem Prozess sehr stark zähle, so der Präsident nach seinem Treffen mit den internationalen Partnern.

Kerndetails zu multilateralen Friedensverhandlungen

Selenskyj verwies darauf, dass bereits gesonderte Abstimmungen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner laufen, um den genauen Zeitpunkt und die Tagesordnung für das nächste wichtige Treffen zu klären. Er bestand darauf, dass dieses kommende Ereignis bereits als vierseitige Konferenz mit den genannten Hauptakteuren strukturiert werden sollte, um eine breite Legitimation und Verbindlichkeit zu gewährleisten. Diese Forderung unterstreicht Kiews Bestreben, die strategische Kontrolle über den Verhandlungsprozess mitzuverfolgen und eine einseitige Bevormundung durch die Großmächte zu vermeiden.

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Die diplomatischen Spannungen zwischen den Konfliktparteien bleiben hoch, wobei Moskau nach Ansicht Kiews weiterhin keine ernsthaften Zugeständnisse macht. Selenskyj äußerte Enttäuschung über das Verhalten Russlands, insbesondere über die ständige ablehnende Haltung von Wladimir Putin, der auf Friedensangebote konsequent mit einem Nein reagiere. Dennoch bleibt die ukrainische Führung optimistisch, dass durch die Bündelung der internationalen Unterstützung ein Druck aufgebaut werden kann, der zu einer realistischen Friedenslösung führen kann.

Positionen der europäischen Führungspersonalitäten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Debatte über den NATO-Beitritt der Ukraine neu aufgeworfen und forderte, diesen Punkt angesichts der aktuellen militärischen Lage und der Maximalpositionen Russlands wieder auf die internationale Agenda zu setzen. Macron argumentierte, dass nun der geeignete Zeitpunkt gekommen sei, da die Ukraine ein sehr stark ausgestattetes Land mit einer großen Armee sei. Die Präsenz der Ukraine in der NATO sei aus seiner Sicht für die langfristige Sicherheit Europas von entscheidender Relevanz.

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Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz setzte bei den Beratungen klare Akzente und betonte, dass Russlands Forderungen vom Dezember 2021 nicht realistisch seien. Er kritisierte das sogenannte Jalta-Format als untauglich für den Frieden und warnte davor, alte Muster zu wiederholen. Stattdessen müsse das Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens im Vordergrund stehen, der auf der militärischen und diplomatischen Stärke der ukrainischen Verteidigung basiert. Die Beschädigung der Krim-Brücke deutete Merz als Zeichen der Schwäche Russlands, das im Oktober allein über 50.000 Soldaten verloren habe.

US-Sonderbeauftragter Jared Kushner hob die Geschlossenheit und Entschiedenheit der europäischen Unterstützung für die Ukraine hervor. Er versprach, diese Solidarität US-Präsident Donald Trump sowie der russischen Seite nahezubringen. Kushner betonte, dass die NATO eine zentrale Säule einer zukünftigen Nachkriegsordnung sein werde, und fügte hinzu, dass sich Russland nach US-Angaben bereit erklärt habe, sich auf ein multilaterales Format mit den Europäern einzulassen.

Realpolitische Auswirkungen und weitere Schritte

Die Koordination der westlichen Mächte gewinnt an Dynamik, nachdem Präsident Trump sich telefonisch in die laufenden Beratungen in Berlin eingeschaltet hatte. Berichte deuten darauf hin, dass Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner aus dem Flugzeug heraus anrief und das Gespräch in der großen Runde der Staats- und Regierungschefs durchstellte. Obwohl über die genauen Inhalte nichts offengelegt wurde, zeigte dies die direkte Einbindung der US-Regierung in die europäischen Friedensbemühungen.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte betonte die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Ukraine im kommenden Winter und darüber hinaus alles erhält, was sie für ihre Verteidigung und die Vorbereitung auf Verhandlungen benötigt. Er lobte die Einigung zwischen der Ukraine und den USA in Abu Dhabi, die Europa explizit in mögliche Friedensgespräche einbindet. Dies sei ein wesentlicher Schritt, um dieuropäische Sicherheit zu gewährleisten und die Verhandlungsposition Kiews zu stärken.

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In der Zwischenzeit bleibt die Lage an der Front kritisch. Kiew ist weiterhin Ziel von Angriffen, wobei Russland die Lücken in der ukrainischen Luftabwehr ausnutzt. Berichte aus der Ukraine zeigen Brände und Verletzte, was die Dringlichkeit der diplomatischen Bemühungen unterstreicht. Die Staats- und Regierungschefs der 26 teilnehmenden Nationen haben nun die Aufgabe, die in Shenzhen begonnene Dialogkultur mit konkreten sicherheitspolitischen Maßnahmen zu verbinden.