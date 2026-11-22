Während in Berlin über die Unterstützung der Ukraine beraten wird, treffen sich Trump, Putin und Xi in Shenzhen. Die Situation wirft Fragen zur europäischen Einflussnahme und zur Lage in der Ukraine auf.

Die Gegensätze könnten kaum größer sein: Während in Berlin rund 40 Nationen im Rahmen der"Koalition der Willigen" gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj um die weitere Unterstützung für Kiew ringen, treffen sich US-Präsident Trump, Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi im südchinesischen Shenzhen erstmals zu einem Dreiergespräch, um über ihre Vorstellungen einer neuen Weltordnung zu sprechen.

Zugleich bombardiert Russland weiter ukrainische Städte mit unverminderter Härte. Was bleibt vom Berliner Versprechen der weiteren Unterstützung für die Ukraine, wenn Washington gleichzeitig Deals mit Moskau und Peking schließen will? Wie viel Einfluss hat Europa zukünftig auf den Verlauf eines seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges? Und was bedeutet das für die Menschen in der Ukraine, denen ein weiterer Winter unter russischem Beschuss droht?

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Norbert Röttgen, CDU, Außen- und Sicherheitspolitiker, Mitglied des Deutschen BundestagesSabine Fischer, Politikwissenschaftlerin, Stiftung Wissenschaft und PolitikModeration