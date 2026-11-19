Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt Führungseliten der Koalition der Willigen in Berlin. Die Teilnehmer stärken die ukrainische Luftabwehr und planen Sicherheitsgarantien vor dem Winter.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Donnerstag im Berliner Bundeskanzleramt die ersten Teilnehmer der sogenannten Koalition der Willigen empfangen. Die Wahl des Termins erfolge mit Bedacht, um auf Entwicklungen aus den Gesprächen in Shenzhen schnell reagieren zu können. Merz begrüßte die internationalen Gäste bei November-Nieselregen und legte den Fokus auf die koordinierte Unterstützung Kiews angesichts fortgesetzter russischer Angriffe.

Militärische Luftverteidigung vor dem Winter ausbauen

Das Gipfeltreffen der Koalition der Willigen zielt darauf ab, die Widerstandskraft der Ukraine vor dem kommenden Winter zu festigen. Regierungskreisen in Berlin zufolge soll der Schwerpunkt auf der Stärkung der militärischen Luftverteidigung liegen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sind mit ihren Regierungschefs vertreten, ebenso kleinere Staaten wie Albanien, Belgien und andere.

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Die Nato hatte bereits eine militärische Unterstützung von 140 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 zugesagt. Davon sollen 90 Milliarden Euro für diese beiden Jahre vorgesehen sein. Ob am Donnerstag weitere konkrete Zusagen getroffen wurden, war zu Redaktionsschluss nicht absehbar. Dennoch wird erwartet, dass die Teilnehmer die Bereitschaft zu Friedensverhandlungen mit Russland bekräftigen.

Sicherheitsgarantien und Verhandlungsstrategie

Ein zentrales Thema der Beratungen in Berlin ist die Planung einer möglichen Nachkriegsordnung für die Ukraine. Die Teilnehmer streben robuste und rechtlich bindende Sicherheitsgarantien an, die nach einem Waffenstillstand in Kraft treten sollen. Ausgangspunkt für territoriale Verhandlungen muss dabei die gegenwärtige Kontaktlinie sein.

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Im Zusammenhang mit einer diplomatischen Verhandlungslösung ist eine Aufhebung eines Teils der Sanktionen gegen Russland denkbar. Das weitere Vorgehen bei den US-vermittelten Gesprächen in Abu Dhabi soll mit Russland koordiniert werden. Europäische Staaten, darunter Deutschland, dringen aktiv auf eine Teilnahme an den Gesprächen über ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Geopolitische Spannungen und Putin-Drohungen

Während in Berlin die Koalition der Willigen beriet, führte Wladimir Putin am Donnerstagmittag im Kreml eine Pressekonferenz. Der russische Präsident beschwerte sich über "Neonazis" in der Ukraine und griff das Kiewer Regime an. Er beklagte russophobe Tendenzen und drohte mit einer "sehr viel schmerzhafteren" Antwort auf den ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke.

Im Hintergrund der europäischen Bemühungen stehen auch inneramerikanische Dynamiken. Vertraute Donald Trumps, darunter Jared Kushner, stoßen bei zahlreichen Europäern, insbesondere Deutschen, auf Skepsis. Trump verfolgt einen Russland-freundlichen Kurs, und US-Außenminister Marco Rubio hält sich aus dem Krieg weitgehend heraus. Witkoff hatte Putin im Oktober als "Menschenfreund" gepriesen.

Wirtschaftliche Perspektiven und technologische Partnerschaft

Parallel zum Gipfel findet das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum statt, das vom Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft und der Deutschen Industrie- und Handelskammer ausgerichtet wird. Friedrich Merz eröffnet das Forum mit einer Rede und betont die wirtschaftliche Widerstandskraft und Partnerschaften in Hoch- und Zukunftstechnologien.

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Themen sind auch gemeinsame Rüstungskooperationen, etwa bei der Drohnenproduktion. Dieses Treffen unterstreicht den Wunsch nach einer langfristigen strategischen und technologischen Verbundenheit zwischen Berlin und Kiew. Die Koalition der Willigen nutzt die Gelegenheit, um sowohl militärische als auch wirtschaftliche Pfeiler der Unterstützung zu festigen.