Die deutsche Bundesregierung plant umfassende Steuererhöhungen für Süßgetränke, Plastik und Krypto. details zum Zeitplan und zu den betroffenen Gruppen.

Die Bundesregierung steht vor der finalen Phase der Haushaltsverhandlungen für das kommende Jahr. Am Montag geht die Regierungsvorlage an die Haushälter, während im Ausschuss und in der nächtlichen Bereinigungssitzung am Donnerstag der Etat endgültig festgezurrt werden soll. Wesentliche Fragen zu den Steuererhöhungen sind jedoch weiterhin nicht geklärt, weshalb das Thema nun wieder die Koalition sspitze beschäftigt.

Zucker- und Plastiksteuer sollen eingeführt werden

Die Bundesregierung plant eine neue Steuer auf Limonaden, Cola, Eistees, Energydrinks und andere zuckerhaltige Getränke. Ziel ist es, den Zuckerkonsum zu senken, Übergewicht sowie Krankheiten vorzubeugen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Das Bundesfinanzministerium will die Steuer ab dem 1. Juli 2027 erheben, während Teile der CSU und der CDU den 1. Januar 2028 bevorzugen.

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Zudem wollen Union und SPD eine Steuer auf Kunststoffverpackungen und -folien einführen. Die Steuer soll 550 Euro je Tonne Kunststoff betragen. Die Grünen zweifeln an der Lenkungswirkung, doch der Beschluss verschiebt sich, da in der Union Vorbehalte bestehen. Klingbeil hängt nicht an der Plastiksteuer, kann auf die Mittel von 850 Millionen Euro im kommenden Jahr kaum verzichten.

Einkommensteuer und Reichensteuer im Fokus

Die Bundesregierung hat sich bereits im Juli auf Änderungen bei der Einkommensteuer verständigt. Grund- und Kinderfreibeträge sowie das Kindergeld sollen erhöht werden. Im Gegenzug sollen die absoluten Spitzenverdiener stärker belastet werden. Der Reichensteuersatz soll früher greifen und für besonders hohe Einkommen auf 47 Prozent erhöht werden.

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Parteiübergreifend hält man das Entlastungsvolumen für nicht hoch genug. In der Union fordern manche, die kalte Progression voll auszugleichen, was weitere vier Milliarden Euro kosten würde. Fraktionsvize Matthias Middelberg drohte mit einer Blockade der Reform, solange es keine praktikable Möglichkeit für Personengesellschaften gibt, sich wie Kapitalgesellschaften zu besteuern.

Kryptosteuer und Alkoholsteuer geplant

Die Bundesregierung will die Sonderregel streichen, dass Gewinne aus privaten Kryptogeschäften nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr steuerfrei sind. Diese Regel gilt fortan für Kryptowerte, die ab 2027 erworben werden. Teile der Union sehen darin eine Benachteiligung von Langzeitanlegern und warnen vor bürokratischem Aufwand.

Das Trinken soll zum Jahreswechsel deutlich teurer werden. Die Bundesregierung will die Alkoholsteuer auf Spirituosen sowie die Steuern auf Schaumwein, Zwischenerzeugnisse und Alcopops zum 1. Januar um jeweils 20 Prozent erhöhen. Bier und Wein sind davon ausgenommen. Die Agrarminister aus den Ländern fordern eine Verhinderung der Erhöhung der Schaumweinsteuer.

Politische Spannungen und nächste Schritte

Bundeskanzler Friedrich Merz soll sich Anfang der Woche Zeit für die finalen Verhandlungen freihalten. Für Sven Klingbeil und die SPD hat die Reform eine starke Symbolkraft. Außerdem würden durch sie zumindest steigende Belastungen bei den Sozialbeiträgen gedämpft. Die Koalitionsspitze muss nun einen Kompromiss finden, da die Haushaltslage eine Gegenfinanzierung nicht zulässt.