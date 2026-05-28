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Koalition schlägt 40 Millionen Dollar teure Initiative vor, um Protein-Lücke in den USA zu schließen

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Koalition schlägt 40 Millionen Dollar teure Initiative vor, um Protein-Lücke in den USA zu schließen
GesundheitNahrungsmittelProtein-Lücke
📆28/05/2026 00:44:00
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Eine Koalition aus Bauern, Protein-Produzenten, Hunger-Bekämpfern und anderen hat eine 40 Millionen Dollar teure Initiative vorgestellt, um bis zu 3 Milliarden Protein-reiche Mahlzeiten pro Jahr in die USA zu liefern. Die Initiative soll die jährliche 800-Millionen-Pfund-Charitäts-Protein-Lücke in den USA dauerhaft schließen.

Eine Koalition aus Bauern , Protein-Produzenten , Hunger-Bekämpfer n und anderen hat eine 40 Millionen Dollar teure Initiative vorgestellt, um bis zu 3 Milliarden Protein-reiche Mahlzeiten pro Jahr in die USA zu liefern.

Auf der Schwelle zum Welt-Hunger-Tag haben sich die Beteiligten zur Coalition to Close the Protein Gap bekannt, um die jährliche 800-Millionen-Pfund-Charitäts-Protein-Lücke in den USA dauerhaft zu schließen. Tony Robbins, ein Hunger-Bekämpfer und Führer des 100 Milliarden Mahlzeiten-Challenges, betonte, dass die Protein-Lücke nicht existieren sollte. Die Coalition to Close the Protein Gap baut eine dauerhafte Lösung auf. Ich bin stolz, mit jedem Bauern, Unternehmen und Führer zu stehen, die ein echtes Engagement hinter dieser Coalition haben

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