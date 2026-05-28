Koalition schlägt 40 Millionen Dollar teure Initiative vor, um Protein-Lücke in den USA zu schließen

Eine Koalition aus Bauern, Protein-Produzenten, Hunger-Bekämpfern und anderen hat eine 40 Millionen Dollar teure Initiative vorgestellt, um bis zu 3 Milliarden Protein-reiche Mahlzeiten pro Jahr in die USA zu liefern. Die Initiative soll die jährliche 800-Millionen-Pfund-Charitäts-Protein-Lücke in den USA dauerhaft schließen.

Eine Koalition aus Bauern , Protein-Produzenten , Hunger-Bekämpfer n und anderen hat eine 40 Millionen Dollar teure Initiative vorgestellt, um bis zu 3 Milliarden Protein-reiche Mahlzeiten pro Jahr in die USA zu liefern.

Auf der Schwelle zum Welt-Hunger-Tag haben sich die Beteiligten zur Coalition to Close the Protein Gap bekannt, um die jährliche 800-Millionen-Pfund-Charitäts-Protein-Lücke in den USA dauerhaft zu schließen. Tony Robbins, ein Hunger-Bekämpfer und Führer des 100 Milliarden Mahlzeiten-Challenges, betonte, dass die Protein-Lücke nicht existieren sollte. Die Coalition to Close the Protein Gap baut eine dauerhafte Lösung auf. Ich bin stolz, mit jedem Bauern, Unternehmen und Führer zu stehen, die ein echtes Engagement hinter dieser Coalition haben





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gesundheit Nahrungsmittel Protein-Lücke Koalition Bauern Protein-Produzenten Hunger-Bekämpfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ist zuviel Protein doch schädlich?Ein Langlebigkeitsforscher hält den Hype für gesundheitsschädlich

Read more »

Ist zuviel Protein doch schädlich?Ein Langlebigkeitsforscher hält den Hype für gesundheitsschädlich

Read more »

Ukraine-Hilfen: Hälfte der Geberländer zieht sich aus Munitions-Initiative zurückDie Zahl der Geberländer für die von Tschechien koordinierte Munitionsbeschaffung für die Ukraine hat sich offenbar halbiert. Prag hatte bereit mit dem Aus des Programms gedroht.

Read more »

Tank mit Millionen Litern Flüssigkeit in USA implodiert - Tote und VermissteBei einer Explosion auf dem Gelände einer Verpackungsfirma in Longview, Washington, ist ein riesiger Tank mit Weißlauge geborsten. Zwei Tote, neun Vermisste, sieben Verletzte. Gouverneur spricht von tödlichster Industriekatastrophe des Bundesstaats.

Read more »