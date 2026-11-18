Die schwarz-rote Koalition einigt sich auf die Senkung der Stromsteuer bis Ende 2027 auf EU-Minimum. Die Gegenfinanzierung erfolgt über Mittel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, was rechtliche Risiken birgt. Details zur Umsetzung.

Die schwarz-rote Koalition in Deutschland hat sich am Mittwochmorgen auf eine vorübergehende Senkung der Stromsteuer für das Jahr 2027 geeinigt. Die Parteivorsitzenden der Union und der SPD, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU und Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD, gaben diese Entscheidung nach intensiven nächtlichen Beratungen im Koalitionsausschuss bekannt. Die Maßnahme soll zunächst ab dem 1. Januar bis zum Ende des Jahres 2027 gelten und die Steuerlast auf das europäische Mindestmaß reduzieren. Eine dauerhafte Absenkung ist laut dem vorliegenden Beschlusspapier jedoch nicht vorgesehen und wird lediglich als beabsichtigtes langfristiges Ziel formuliert.

Finanzierungslücke über EEG-Mittel geschlossen

Der Kernpunkt der Einigung liegt in der Frage der Gegenfinanzierung, die im Vorfeld für erhebliche Diskussionen sorgte. Um die notwendigen finanziellen Mittel in Höhe von rund fünf Milliarden Euro bereitzustellen, sollen die Überschüsse auf dem Konto des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien (EEG) angezapft werden. Dieser Mechanismus war zuvor von der SPD als verfassungsrechtlich riskant eingestuft worden, da er in die Finanzstruktur der Energiewende eingreift. Das finalisierte Ergebnispapier macht jedoch Gebrauch von dieser Quelle, ohne alternative Modelle wie eine Kürzung von Förderprogrammen im Klima- und Transformationsfonds oder eine Erhöhung der Körperschaftsteuer endgültig zu verankern.

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Falls die verfügbaren Mittel im EEG-Konto nicht ausreichen sollten, sieht das Papier vor, im laufenden Haushaltsjahr 2027 nachzusteuern. In einem solchen Szenario soll ein sogenanntes Maßnahmenpaket beschlossen werden, um die Lücke zu schließen. Die genaue Zusammensetzung dieses Papiers bleibt offen, da die ursprünglichen Alternativen einer Steuererhöhung auf Kapitalerträge oder der Körperschaftsteuer nicht im aktuellen Text enthalten sind. Die Verhandlungen darüber zogen sich über mehrere Tage hin, wobei allein die Klärung der Finanzierungsfrage einen erheblichen Teil der mehr als acht Stunden dauernden Sitzungen beanspruchte.

Intensive Verhandlungen im Kanzleramt

Die Verhandlungen im Koalitionsausschuss begannen am Dienstag um 17:30 Uhr und dauerten bis weit in die Nacht zum Mittwoch fort. Die Spitzen der Koalitionsparteien, bestehend aus der CDU, CSU und SPD, blieben bis zur Veröffentlichung der Einigung am frühen Morgen vor Ort. Gegen 2:00 Uhr verließen Bundeskanzler Friedrich Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil, CSU-Chef Markus Söder sowie weitere Koalitionäre das Kanzleramt. Zuvor hatte Friedrich Merz noch öffentlich Zuversicht bekundet und davon ausgegangen, die Einigung werde relativ schnell erfolgen. Er betonte, dass Lars Klingbeil die Notwendigkeit der Entscheidung um sich wisse.

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Tatsächlich verlief der Prozess jedoch weitaus zäher als erwartet. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Führungsebene und der komplexen Realität der Haushaltsfragen zeigte sich deutlich in der Dauer der Beratungen. Während einige Themen wie die Rentenreform und die Reform des Wahlrechts ebenfalls auf der Agenda standen, wurden darüber am Mittwochmorgen keine Ergebnisse verkündet. Im Fokus lagen stattdessen ausschließlich die steuerlichen Entlastungen im Energiebereich, die als dringend erachtet wurden, um die Wirtschaft zu entlasten und politische Stabilität zu wahren.

Wirtschaftliche Auswirkungen auf Mittelstand und Verbraucher

Die geplante Senkung der Stromsteuer wird voraussichtlich unterschiedliche Effekte auf verschiedene Bevölkerungsgruppen und Wirtschaftszweige haben. Besonders kleine Firmen und Unternehmen des deutschen Mittelstands dürften von der Entlastung profitieren, da Energiekosten einen signifikanten Anteil ihrer Betriebsausgaben darstellen. Für Privatpersonen hingegen wird die spürbare Wirkung gering sein, da die Ersparnis im privaten Haushalt nur einen niedrigen Eurobetrag pro Monat ausmacht. Die Maßnahme dient somit primär der wirtschaftspolitischen Stabilisierung der Industrie und des Handwerks im kommenden Jahr.

Die Entscheidung fällt in einem Kontext, in dem die Energiepreise weiterhin ein zentrales Thema der politischen Debatte sind. Durch die Begrenzung der Steuer bis Ende 2027 bleibt die Unsicherheit über die langfristige Energiepolitik bestehen. Die Union und die SPD haben sich darauf geeinigt, die aktuelle Lösung als temporären Akt der Notfallhilfe zu behandeln, während parallele Gespräche über weitere Steuerentlastungen und strukturelle Reformen laufen. Die genaue Ausgestaltung der Folgenabschätzung für den Energiemarkt bleibt bis zur Implementierung im Jahr 2027 ein dynamischer Prozess.