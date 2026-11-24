Der Bundestag berät abschließend über den Haushalt für das Jahr 2027. Zum Auftakt der viertägigen und abschließenden Debatte verteidigte Bundesfinanzminister Klingbeil die geplanten Rekordausgaben im kommenden Jahr.

Es gehe unter anderem darum, den Investitionsstau aufzulösen und die Sicherheit Deutschlands weiter zu stärken, sagte der SPD-Vorsitzende. Bei der Aufstellung des Etats habe zudem eine Lücke von 34 Milliarden Euro geschlossen werden müssen.

Der Linke-Haushaltspolitiker Bartsch sprach von einer inakzeptablen Schuldenorgie, Grünen-Politiker Schäfer von Flickschusterei ohne solide Haushaltsführung oder zielgenaue Entlastung. Der AfD-Politiker Espendiller warf der Bundesregierung vor, keinen roten Faden zu haben. Der Haushalt beinhalte Schulden, aber keine Reformen.

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Außerdem kritisierte der Redner der größten Oppositionsfraktion die hohen Verteidigungsausgaben. Klingbeil entgegnete, die AfD wolle mit der Streichung der Ukraine-Hilfen die Menschen in dem Land im Stich lassen, die sich ​gegen den russischen Angriffskrieg verteidigten. Der CDU-Abgeordnete Middelberg verwies auf Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung. In jedem Ressort werde ein Prozent des Etats eingespart, sagte er.

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Auch bei Finanzhilfen und Steuervergünstigungen werde gekürzt. Der Bundeshaushalt 2027 sieht Ausgaben von fast 561 Milliarden Euro vor. Die Nettokreditaufnahme beträgt fast 123 Milliarden Euro. Wegen der ‌nachträglich vom Koalitionsausschuss vereinbarten Stromsteuersenkung stehen noch Änderungen an.

Obwohl der Haushaltsausschuss seine Beratungen bereits abgeschlossen hatte, sollen Teile des Etats sowie das Haushaltsbegleitgesetz morgen nochmals an den ‌Ausschuss zurücküberwiesen werden.