CDU, CSU und SPD haben nach nächtlichen Verhandlungen die Senkung der Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum vereinbart. Das Vorhaben kostet rund fünf Milliarden Euro jährlich.

Nach intensiven Verhandlungen, die bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs reichten, hat der Koalitionsausschuss aus den Reihen der Union und der SPD einen Durchbruch erzielt. Die Spitzen der Parteien CDU, CSU und SPD verständigten sich auf eine umfassende Reform der Energiebesteuerung. Ein zentrales Element dieser Einigung ist die geplante Absenkung der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Minimum, ein Schritt, der seit Längerem von der Bundesregierung angestrebt wird.

Kern der Vereinbarung: Stromsteuersenkung

Der Bundeskanzler, unterstützt durch den CSU-Chef Markus Söder, setzt konsequent auf die Verringerung der Stromsteuer für alle Verbraucher. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Lasten für Unternehmen und Bürger zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Umsetzung dieser Entscheidung erfordert finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt rund fünf Milliarden Euro pro Jahr, die aus dem Bundeshaushalt aufgebracht werden müssen. Damit wird ein Versprechen aus dem schwarz-roten Koalitionsvertrag eingelöst, das bereits in früheren Absprachen zwischen der Union und der SPD formuliert wurde.

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Verteilung der Lasten und Entlastungseffekte

Die beabsichtigte Senkung der Stromsteuer soll primär kleinen Firmen sowie Unternehmen des Mittelstands zugutekommen. Für diese Wirtschaftszweige stellt die Entlastung einen erheblichen Faktor dar, um gestiegene Energiekosten abfedern und Investitionen aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz dazu werden die meisten Privatpersonen die Maßnahme kaum spüren, da der pro-Kopf-Effekt im privaten Konsumbereich begrenzt bleibt. Die Politik setzt hier also vorrangig auf eine stützende Wirkung für die produzierende Industrie und den Handwerkssektor.

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Verhandlungsverlauf und Kommunikationsstrategie

Der Weg zur Einigung war nicht ganz reibungslos, wie aus Parteikreisen bekannt wurde. Allein die Diskussion um die Stromsteuer verschlang einen erheblichen Teil der insgesamt acht Verhandlungsstunden. Die Kommunikation nach außen soll sich von bisherigen Praktiken unterscheiden: Geplant ist bislang lediglich eine schriftliche Mitteilung der Ergebnisse, ohne eine umfassende Pressekonferenz. Diese strategische Entscheidung, wie von Rasmus Buchsteiner von "Politico" berichtet, sorgt in der politischen Berichterstattung für gewisse Überraschung und deutet auf eine kontrollierte Ausstrahlung der Botschaft hin.

Weitere Reformthemen auf der Agenda

Neben der energetischen Komponente stand die Rentenreform auf der Agenda des Koalitionsausschusses. Die Unionspolitiker Friedrich Merz und Markus Söder brachten auch das Thema der Wahlrechtsreform in die Gespräche ein. Diese Punkte stehen jedoch noch aus und wurden nicht im gleichen Maße wie die Stromsteuer vorzeitig kommuniziert. Die weiteren Schritte zur Umsetzung der bereits vereinbarten Maßnahmen und die Klärung der offenen Punkte werden die politische Landschaft der kommenden Wochen prägen.