Union und SPD senken die Stromsteuer ab 2027 und verlängern den Spritpreisdeckel. Verbraucher und Wirtschaft profitieren finanziell.

Im Koalitionsausschuss haben Union und SPD am Dienstag grundlegende Entscheidungen zur Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen getroffen. Die Bundesregierung wird die Stromsteuer ab dem 1. Januar 2027 auf das europäische Minimum von 0,1 Cent pro Kilowattstunde senken. Parallel dazu soll der laufende Spritpreisdeckel für Kraftstoffe ab diesem Datum um mindestens drei Monate verlängert werden. Diese Maßnahmen sollen die hohe Inflation bei Energie und Mobilität dämpfen.

Details zur Stromsteuer Senkung und Haushaltsersparnis

Bisher zahlt jeder deutsche Privathaushalt und jedes Unternehmen eine Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Die Steuer geht an das Finanzamt, wird aber über den Arbeitspreis der Stromrechnungen an die Endverbraucher weitergegeben. Durch die vereinbarte Absenkung auf 0,1 Cent pro Kilowattstunde sinkt die Steuerlast drastisch. Für einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden bedeutet dies eine Ersparnis von rund 58 Euro. Ein Vier-Personen-Haushalt mit 4500 Kilowattstunden spart theoretisch 104 Euro aus. Ein Single-Haushalt mit 1500 Kilowattstunden kann mit 35 Euro Entlastung rechnen. Diese rechnerischen Werte ergeben sich aus einer Einsparung von 1,95 Cent pro Kilowattstunde vor Mehrwertsteuer, was inklusive der Umsatzsteuer gut 2,3 Cent entspricht. Die monatliche Ersparnis liegt damit je nach Verbrauch zwischen drei und neun Euro.

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Wirtschaftsentlastung und Stakeholder Positionen

Neben privaten Haushalten profitieren nun auch alle gewerblichen Unternehmen von der niedrigeren Stromsteuer. In der ersten Runde des Dekrets profitierten bereits rund 600.000 Betriebe aus Industrie, Land- und Forstwirtschaft, da sie die Steuer bereits auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent pro Kilowattstunde gesenkt bekamen. Ab 2027 werden nun auch Hotels, Restaurants, Friseursalons, Kfz-Werkstätten und Supermärkte entlastet. Die Deutschen Industrie- und Handelskammer schätzt die Ersparnis für ein durchschnittliches Hotel auf rund 10.000 Euro im Jahr. Bei einem großen Einkaufszentrum liegt das Entlastungsvolumen sogar bei rund 200.000 Euro. Ein Friseursalon spart mehrere hundert Euro jährlich. Die Koalition argumentiert, dass niedrigere Kosten für Unternehmen Spielraum für Preissenkungen oder höhere Gewinne schaffen. Verbraucherschützer weisen jedoch darauf hin, dass ein Wechsel des Stromanbieters oft mehr Einsparpotenzial bietet als die steuerliche Entlastung. Der Preisverfall ist nicht automatisch, da die Stromsteuer nur fünf Prozent des Endpreises ausmacht. Treiber sind vielmehr Beschaffung, Vertrieb und Netzentgelte.

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Spritpreisdeckel und Bundesregierung Pläne

Parallel zur Energiepolitik regelt die Bundesregierung auch den Spritmarkt. Seit dem amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran vor neun Monaten liegen die Preise für Kraftstoffe auf einem hohen Niveau. Ein Liter Super E10 kostet weiterhin rund 2 Euro, Diesel sogar 2,20 Euro. Der bisherige Spritpreisdeckel, der seit Oktober gilt, läuft zum Jahresende aus. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU hatte ursprünglich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nur eine Prüfung einer Verlängerung ab Januar vorsah. Dieser Ansatz stieß bei der SPD auf Widerstand. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil betonte am Mittwochmorgen, dass ein effektiver Spritpreisdeckel notwendig sei, um neue Preissprünge abzumildern. Die Union und die SPD haben sich nun in einer Nachtsitzung darauf geeinigt, den Deckel ab dem 1. Januar 2027 definitiv zu aktivieren. Die Laufzeit beträgt zunächst drei Monate, mit der Option, ihn auf insgesamt zwölf Monate zu verlängern.

Konkrete Ausgestaltung und rechtliche Fristen

Trotz der politischen Einigung bleiben zahlreiche Details offen. Es ist noch nicht klar, unter welchen konkreten Bedingungen der Spritpreisdeckel greifen wird. Ökonomen sind umstritten darüber, wie die Maximalpreise für Super und Diesel exakt berechnet werden sollen. Die Frage, wie viel Gewinnmarge den Ölkonzerne zugestanden wird, ist ebenfalls ungeklärt. Kritiker warnen, dass staatliche Höchstpreise Preissignale verzerren und den Kraftstoffverbrauch künstlich hoch halten können. Ist der Deckel zu niedrig festgesetzt, könnte dies die Versorgungssicherheit gefährden. Ist er zu hoch angesetzt, könnten Ölkonzerne ihre Preise weiter erhöhen und davon profitieren. Bis zur übernächsten Woche muss die Bundesregierung dieses Dilemma lösen. Danach soll das Kabinett einen umfassenden Gesetzesentwurf samt Rechtsverordnung beschließen, um die rechtlichen Grundlagen für die Preisbremse bei Kraftstoff zu schaffen.