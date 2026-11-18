CDU, CSU und SPD einigen sich nach langen Nachtnachrichten auf die Senkung der Stromsteuer. Die Diskussionen dauerten bis 2.00 Uhr Mittwoch. Details zu den Finanzierungsmodellen und weiteren Reformen werden folgen.

Die politischen Spitzen der deutschen Koalition aus CDU, CSU und SPD haben sich nach einer langwierigen Verhandlungsrunde bis tief in die Nacht zu Mittwoch auf die Senkung der Stromsteuer geeinigt. Der Koalitionsausschuss, dem Bundeskanzler Friedrich Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil, CSU-Chef Markus Söder sowie weitere Koalitionäre angehörten, beendete seine Sitzungen gegen 02:00 Uhr. Zuvor hatten sie das Treffen bereits um 17:30 Uhr desselben Tages begonnen.

Koalitionsausschuss tagte bis zur frühen Morgenzeit

Bis in die Nacht hinein verhandelten die Parteiführungen über die Details der Energiewende-Finanzierung. Am Morgen des Tages sollten die Ergebnisse zunächst den Bundestagsfraktionen präsentiert werden, bevor sie der Öffentlichkeit bekanntgegeben würden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, plant die Bundesregierung keine Pressekonferenz. Stattdessen soll eine reine schriftliche Mitteilung über die vereinbarten Maßnahmen veröffentlicht werden. Dieser Schritt steht im Kontrast zu früheren Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, der am Montag noch zuversichtlich war, eine schnelle Einigung im Streit um die Stromsteuer zu erreichen.

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Stromsteuer auf europäisches Minimum senken

Im Zentrum der Vereinbarung steht die Absicht von Bundeskanzler Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder, die Stromsteuer auf die europarechtlich zulässige Mindesthöhe zu senken. Dieser Schritt war bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbart worden. Ziel ist es, die Steuer nicht nur für energieintensive Unternehmen zu senken, sondern dies auf alle Verbraucher auszuweiten. Aktuell beträgt die Stromsteuer deutlich mehr als der vorgesehene Richtwert. Die europäische Mindesthöhe liegt bei 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Durch die Anpassung sollen vor allem kleinere Firmen sowie Unternehmen des Mittelstands finanziell entlastet werden. Der Effekt auf die meisten Privatpersonen dürfte hingegen gering ausfallen.

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Kontroverse um die Finanzierungsquelle

Die Einigung war nicht selbstverständlich, da die notwendigen rund fünf Milliarden Euro pro Jahr finanziert werden müssen. Die Union schlug vor, Milliarden-Überschüsse aus dem Konto des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien zu verwenden. Die SPD lehnte diesen Vorschlag ab, da sie ihn für verfassungsrechtlich riskant hält. Auch die Idee, Kürzungen bei Förderprogrammen im Klima- und Transformationsfonds vorzunehmen, wurde von der SPD abgelehnt. Als Alternative brachten die Sozialdemokraten eine Erhöhung der Körperschaftsteuer oder der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge ins Spiel. Die Diskussion über diesen spezifischen Punkt soll einen erheblichen Teil der mehr als acht Verhandlungsstunden in Anspruch genommen haben.

Weitere Reformen und Ausblick

Neben der Stromsteuer diskutierten Merz und Söder weitere wichtige Themen für den Koalitionsausschuss. Die Rentenreform und eine Reform des Wahlrechts standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Obwohl Bundeskanzler Friedrich Merz ursprünglich mit einem kurzen Verhandlungsverlauf rechnete, zeigte sich, dass die Einigung komplexer war als erhofft. Die genauen Details der vereinbarten Maßnahmen und die weitere Vorgehensweise bei den weiteren Reformen werden in den kommenden Tagen und Wochen bekannt gegeben werden. Die Politik beobachtet die Umsetzung mit Interesse, da die finanzielle Balance zwischen Entlastung der Wirtschaft und verfassungsmäßiger Korrektheit von zentraler Bedeutung ist.