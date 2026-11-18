Bundesregierung beschließt Senkung der Stromsteuer für 2027 und Spritpreisdeckel. Finanzierung über EEG-Mittel. Reaktionen von Union, SPD und Ökologisch-Demokratischer Partei.

Der Koalitionsausschuss aus Union und SPD hat nach mehreren gescheiterten Versuchen einer Einigung auf eine deutliche Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher zugestimmt. Diese Maßnahme ist zunächst nur für das Jahr 2027 finanziert, wobei im Ergebnispapier明确 angegeben wird, dass eine dauerhafte Reduktion beabsichtigt ist. Parallel dazu soll ab dem 1. Januar ein Spritpreisdeckel gelten, um übermäßige Preissteigerungen an den Tankstellen zu verhindern.

Finanzierungslücke und EEG-Mittel

Die Umsetzung der Stromsteuersenkung erfordert jährlich 5,4 Milliarden Euro. Zur Gegenfinanzierung für das Jahr 2027 sollen nicht mehr benötigte Mittel bei der Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) herangezogen werden. Sollte dies nicht ausreichen, besteht die Option, im laufenden Haushalt Geld nachzuschießen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte die Einigung in den vergangenen Tagen angekündigt, obwohl die Gegenfinanzierung zeitweise unklar war.

Also read Union und SPD einigen sich auf Stromsteuersenkung für 2027

Union begrüßt Entlastungssignal

Vertreter der Union lobten die beschlossene Strompreissenkung und den Spritpreisdeckel als Beweis für die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung. Wüst betonte die Bedeutung der Entlastungen für Menschen und Unternehmen und hob hervor, dass normale Bürger sich ein normales Leben noch leisten können müssen. Er freute sich über die Einigung der Koalitionsspitzen, die immer wieder auf die Senkung der Stromsteuer für Verbraucher gedrängt hatte. Alle Bürger würden davon spürbar profitieren, wobei Friseursalons mehrere Hundert Euro und Supermärkte mehrere Tausend Euro an Entlastung erhielten.

SPD skeptisch bzgl. Finanzierung

Vertreter der SPD äußerten Vorbehalte gegenüber der langfristigen Tragfähigkeit der Entscheidung. Rehlinger warnte davor, dass die fehlende strukturelle Gegenfinanzierung die Diskussion nur um ein Jahr vertage und absehbar die Probleme im Bundeshaushalt vergrößere. Er betonte, dass Gerechtigkeit nur dann entstehe, wenn Entlastungen finanziert werden, indem die Übergewinne der Mineralölkonzerne besteuert werden. Zudem äußerte er Skepsis, ob der geplante Spritpreisdeckel von Bundeswirtschaftsministerin Reiche so umgesetzt werden könne, dass er an der Tankstelle spürbare Wirkung zeige.

Advertisement

Kritik von Ökologisch-Demokratischer Partei

Rebecca Harms kritisierte den Beschluss der Koalition zur Stromsteuer scharf. Sie bezeichnete die nur für ein Jahr befristete Senkung als kein verlässliches Signal, sondern als Armutszeugnis für eine Bundesregierung, die bei einer so grundlegenden Entlastung keine Planungssicherheit schaffe. Harms warf Kanzler Merz vor, monatelang große Versprechen gemacht zu haben, um am Ende wenig zu liefern. Der Weg dahin sei ein verstolpertes Drama gewesen, das den Anschluss an eine echte Elektrifizierungsoffensive verliere.

Wirtschaftliche und soziale Folgen

Trotz der Kritik an der Befristung betonte Limbacher, dass die Einigung ein wichtiges Signal sende, damit die Menschen spüren, dass Politik ihren Alltag bezahlbarer macht. Die Absenkung der Stromsteuer verbessere kurzfristig die Rahmenbedingungen etwa für diejenigen, die auf Wärmepumpe, Elektromobilität oder andere klimafreundliche Technologien umsteigen. Für Ziemiak war die langwierige Verhandlung ein Indiz für einen schlechten Arbeitsstil der SPD, den man viel früher hätte vermeiden können. Die Entlastung müsse bei den Menschen ankommen und dürfe nicht in den Gewinnen der Mineralölkonzerne versickern.