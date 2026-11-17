Der Koalitionsausschuss im Kanzleramt debattiert eine Stromsteuersenkung. Die Union insistiert auf der Entlastung. Der Finanzbedarf ist hoch.

In der Woche vor der geplanten Verabschiedung des Bundeshaushalt s 2027 herrschte am Mittwochabend im Berliner Regierungsviertel höchste Spannung. Seit 17.30 Uhr tagte der Koalitionsausschuss im Kanzleramt mit den Spitzen der regierenden Parteien. Der zentrale Streitpunkt der Sitzung war eine von den Fraktionsspitzen in der vorangegangenen Woche noch abgelehnte und nun wieder aufgeworfene Stromsteuersenkung für alle Verbraucher und Unternehmen.

Union drängt auf sofortige Stromsteuer-Reduzierung

Die Union beharrt nachdrücklich auf der Umsetzung dieser Maßnahme, um Privathaushalte und kleine Betriebe zu entlasten. Die geplante Entlastung beläuft sich auf rund acht Euro pro Monat für eine Durchschnittsfamilie. Für die Umsetzung dieser Stromsteuersenkung ist ein jährliches Finanzvolumen von fünf Milliarden Euro erforderlich, was die Komplexität der Finanzierung erheblich macht.

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Wenn der Koalitionsausschuss eine Lösung für die Finanzierung findet, soll diese Entlastung noch in den aktuellen Budgetentwurf eingearbeitet werden. Dies ist ein Zeitfaktor, der unter Druck steht, da der Haushalt 2027 bereits in der kommenden Woche vom Bundestag verabschiedet werden soll. Eine schnelle Einigung ist somit erforderlich, um die gesetzlichen Fristen einzuhalten.

Forschung nach drei Milliarden im Haushalt

Laut Informationen wurde das benötigte Geld für das Jahr 2027 bereits größtenteils gefunden. Die Rede ist von einer Summe von drei Milliarden Euro, die im Haushalt bisher nicht verwendet wurden und nun für die Stromsteuerentlastung reserviert werden könnten. Diese Maßnahme würde den größten Teil der erforderlichen fünf Milliarden abdecken, lässt aber noch ein Defizit von zwei Milliarden Euro offen.

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Die Suche nach den fehlenden zwei Milliarden läuft derzeit weiter. Darüber hinaus bleibt das Problem bestehen, dass das Geld für die Stromsteuersenkung auch in den Folgejahren nach 2027 gesichert werden muss. Die kurzfristige Finanzierungslücke für 2027 ist somit nur teilweise geschlossen, und die langfristige Kostenstruktur ist noch nicht geklärt.

Kritik an fehlender Finanzierung und anderen Reformen

Kritiker haben der Regierungspartei vorgeworfen, sich bei den politischen Versprechungen verkalkuliert zu haben. Es wird angeführt, dass eine schnelle Senkung der Stromsteuer versprochen werde, ohne dass klar sei, woher das Geld dafür kommen soll. Ein Vorschlag zur Deckung der Kosten sieht vor, dass sich die Regierung an den Übergewinnen der Mineralölkonzerne versuchen soll.

Deutschland verzeichnete mit 6,7 Milliarden Euro die höchsten Übergewinne bei den Mineralölkonzernen, die theoretisch abgeschöpft werden könnten, um die fünf Milliarden für die schnelle Entlastung aufzutreiben. Andere Reformen wie die Rentenreform und die Reform des Wahlrechts stehen hingegen nicht im Fokus der aktuellen Sitzung. Aus Koalitionskreisen verlautete vor dem Spitzentreffen, dass bei diesen Punkten eher nicht mit einem Durchbruch zu rechnen sei.