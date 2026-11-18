Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Koalitionspartner diskutierten bis 2.00 Uhr morgens. Die Ergebnisse zur Stromsteuersenkung und Rentenpolitik werden am Freitag veröffentlicht.

Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU hatte ursprünglich mit schnellen Ergebnissen gerechnet, doch die Verhandlungen des Koalitionsausschuss es zogen sich weit in die Nacht. Bis gegen 2.00 Uhr diskutierten die Spitzen der Regierungsparteien über die Senkung der Stromsteuer, die Rentenreform und die Spritpreisbremse. Das Endergebnis der Gespräche wurde zunächst nicht öffentlich gemacht, sondern bleibt vorerst unter Verschluss, bis es am Morgen der Öffentlichkeit bekanntgegeben wird.

Verhandlungsdauer und Finanzierung der Stromsteuer

Die Gespräche dauerten insgesamt mehr als acht Stunden an, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD, CSU-Chef Markus Söder und weitere Koalitionäre das Kanzleramt verließen. Der Hauptstreitpunkt war die Suche nach einer Lösung für die Gegenfinanzierung der geplanten Stromsteuersenkung für alle Bürger und Unternehmen. Dafür sind laut den vorliegenden Informationen 5,4 Milliarden Euro aufzubringen. Merz war am Montag noch zuversichtlich, dass dieser Punkt schnell geklärt sei, doch die Realität im Kanzleramt sah anders aus. Finanzminister Lars Klingbeil betonte zwar die Notwendigkeit der Entscheidung, doch eine sofortige Einigung blieb aus.

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Die Dringlichkeit der Stromsteuersenkung wurde durch die politischen Niederlagen der CDU bei den Wahlen in den Bundesländern im September verschärft. Merz hatte das Projekt zur Glaubwürdigkeitsfrage erhoben und verwies auf die vereinbarten Ziele im Koalitionsvertrag. Ein Scheitern wäre als existenzielle Krise für die Koalition gewertet worden. In der Unionsfraktion sorgte ein frühes Scheitern in der vergangenen Woche bereits für massiven Unmut, weshalb man nun erneut alles daran setzte, eine Einigung zu erzielen. Bisher gilt die Senkung auf das europäische Mindestmaß nur für bestimmte Branchen, soll nun aber ausgeweitet werden.

Auseinandersetzungen über Finanzierungsquellen

Bei der Suche nach den notwendigen Geldern traten unterschiedliche Positionen zutage, die lange Debatten erzwangen. Die Union schlug vor, Milliarden-Überschüsse aus dem Konto des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien zu verwenden. Dieser Vorschlag stieß jedoch in der SPD auf massive Bedenken, da er als verfassungsrechtlich riskant eingestuft wurde. Parallel dazu wurde die Idee abgelehnt, Kürzungen bei Förderprogrammen im Klima- und Transformationsfonds vorzunehmen, was die Suche nach anderen Quellen erschwerte.

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Aus der SPD wurden alternative Vorschläge in den Raum geworfen, die eine Erhöhung der Körperschaftsteuer oder der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge vorsahen. Diese Optionen erwiesen sich jedoch als politisch schwer umsetzbar und trugen zur Verzögerung der Verhandlungen bei. Alle Beteiligten waren sich einig, dass eine Lösung gefunden werden musste, um die Glaubwürdigkeitslücke zu schließen, die Merz als Folge der Wahlniederlagen diagnostiziert hatte. Die Unklarheit darüber, ob eine Einigung tatsächlich zustande kam, führte dazu, dass die Teilnehmer die Auflösung des Treffens bis zum nächsten Morgen offen hielten.

Weitgehende Themen der Koalitionsagenda

Neben der Stromsteuer standen weitere hochpolitische Themen auf der Tagesordnung des Ausschusses. So sollte die kalte Progression, also der versteckte Steuerzuschlag durch Inflation und progressive Steuersätze, ausgeglichen werden. Dieser Schritt wurde als zweite schmerzhafte Leerstelle im Haushaltsentwurf der Union identifiziert. Gleichzeitig wurde die Rentenreform diskutiert, deren Konturen sich die Koalition eigentlich bereits am 1. Juli einig hätte sein sollen. Man vereinbarte, einen festen Termin für den Gesetzentwurf im Kabinett festzulegen, obwohl die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren weiterhin strittig bleibt.

Auch die Sonderkonditionen für Minijobs standen zur Debatte, ebenso wie die geplante Einführung der Spritpreisdeckel zur Ablösung des Tank-Steuerrabatts Anfang 2027. Ein weiterer wichtiger Punkt war die erneute Reform des Wahlrechts. Die politischen Landschaften in Sachsen-Anhalt und Berlin spielten ebenfalls eine Rolle, da dort Regierungswechsel der AfD beziehungsweise der Linken möglich erscheinen. Die Verhandlungen dienten somit nicht nur der internen Koordination, sondern auch der Bewältigung der sich abzeichnenden politischen Veränderungen in den betroffenen Bundesländern.

Ausblick und Bekanntgabe der Ergebnisse

Die Ergebnisse der langwierigen Gespräche werden am Freitag den Bundestagsfraktionen und der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Bis dahin ist Unsicherheit darüber vorhanden, inwieweit die geforderten 5,4 Milliarden Euro für die Stromsteuer tatsächlich gesichert sind. Die Spannungen zwischen den Parteien zeigen, wie unterschiedlich die Vorstellungen zur Haushaltskonsolidierung und sozialen Absicherung sind. Die Koalition steht nun unter Druck, die vereinbarten Reformen schnellstmöglich umzusetzen, um die politische Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und drohende Krisen abzuwenden.