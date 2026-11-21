Jaschar-Chef Gadi Eisenkot lädt das Likud-Team zu Koalitionsgesprächen ein. Bis zum 6. Dezember braucht er eine Mehrheit von 61 Abgeordneten.

Die Partei Jaschar des ehemaligen Generalstabschefs Gadi Eisenkot hat das Verhandlungsteam der Likud -Partei von Benjamin Netanyahu zu Koalitionsgespräche n eingeladen. Jaschar teilte am Samstag mit, dass die Gespräche am Sonntag beginnen sollen. Der Oppositionsführer will damit Koalitionsgespräche in Israel über eine neue Regierung anstoßen.

Nach Angaben der Partei zeigen die Gespräche ein echtes Engagement für die Bildung einer möglichst breit aufgestellten Regierung. Eisenkot wies sein eigenes Verhandlungsteam an, das Likud-Team zu einem Marathon aus Gesprächen einzuladen. Der Auftakt ist ein Treffen zwischen den beiden Teams, das für den Sonntag angesetzt wurde.

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Eisenkot hat bis zum 6. Dezember Zeit

Gadi Eisenkot muss bis zum 6. Dezember eine Mehrheit von 61 Abgeordneten in der Knesset hinter sich vereinen. Diese Frist ist der zentrale Mechanismus des israelischen Verfahrens zur Regierungsbildung.

Eine Verlängerung der Frist um 14 Tage ist möglich. Scheitert Eisenkot, kann Staatspräsident Isaac Herzog einen anderen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragen. Gelingt auch das keinem Kandidaten, folgen Neuwahlen. Wegen wiederholter Pattsituationen hat Israel bereits mehrfach ein Ringen um Mehrheiten erlebt.

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Bei der Wahl am 27. Oktober sicherte sich das Bündnis von Eisenkot 48 Sitze in der Knesset. Netanyahus Block kam auf 53 Sitze, die arabischen Parteien erreichten 19 Sitze. Ohne eine Verständigung zwischen den Blöcken bleibt keine Regierungsmehrheit erreichbar.

Eisenkot fordert Einheitsregierung unter seiner Führung

Gadi Eisenkot fordert eine zionistische Einheitsregierung unter seiner Führung. Netanyahu dagegen verlangt eine Regierung der nationalen Einheit. Beide Seiten stehen damit für gegensätzliche Modelle der künftigen Regierung.

Die Partei Jaschar lehnt nach eigenen Angaben einen Zusammenschluss mit Netanyahu oder seinem Parteienblock unter welchen Bedingungen auch immer ab. Auch die übrigen Oppositionsparteien lehnten eine Einheitsregierung bislang größtenteils ab. Der Oppositionsblock ist damit in dieser Frage gespalten.

Noch am Freitag hatte Eisenkot eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der arabischen Parteien im Parlament in Aussicht gestellt. In einem Beitrag auf der Plattform X nannte er dies als Alternative für den Fall, dass die Bildung einer breiten Regierung mit jüdischen Parteien nicht gelingt.

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Mögliche Bündnisse und Wege zur Regierungsmehrheit

Möglich wären Bündnisse mit den ultraorthodoxen Parteien oder mit den arabischen Parteien. Alternativ käme eine Regierung der nationalen Einheit in Betracht, wie Netanyahu sie fordert. Jede dieser Optionen stößt auf politische Hürden innerhalb des Oppositionsblocks.

Die Gespräche am Sonntag entscheiden darüber, ob sich die Positionen annähern lassen. Scheitern die Verhandlungen innerhalb der Frist, bleibt der Weg über die Verlängerung, den Auftrag an einen anderen Kandidaten durch Isaac Herzog oder schließlich Neuwahlen.