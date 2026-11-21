Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil beenden den zehntägigen Streit um den Haushalt 2027. Einigten Kompromiss: Senkung der Stromsteuer für alle. INSA-Umfrage zeigt stabile AfD-Führung.

Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil haben nach einer extrem langen Nacht im Kanzleramt einen entscheidenden Durchbruch im Koalitionsstreit erzielt. Am Mittwochmorgen, nach elfstündigen Beratungen, die bis zwei Uhr nachts dauerten, wurde ein Kompromiss zur Stromsteuer verkündet. Die Auseinandersetzung zwischen Union und SPD um den Haushalt für 2027 war eine der heftigsten der letzten Woche und stellte die Stabilität der schwarz-roten Regierung auf die Probe.

Einigung im Koalitionsausschuss zur Stromsteuer

Der zentrale Punkt der Einigung lautet, dass die Stromsteuer für alle Verbraucher gesenkt wird. Dieser Schritt, den die Union lange gefordert hatte, wurde von Finanzminister Lars Klingbeil zunächst blockiert, da er dafür keine Mittel im Budget sah. Nach acht Stunden hitziger Verhandlungen im Koalitionsausschuss einigten sich die Parteiführungen darauf, die Senkung zunächst für ein Jahr umzusetzen. Dieser temporäre Zeitraum soll den Regierungspartnern ausreichend Zeit geben, die finanziellen Auswirkungen zu beobachten und den Haushalt auszubalancieren.

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Merz profitiert leicht von stabilen Umfragewerten

Der neue INSA-Sonntagstrend für BILD zeigt, dass die Lage für Kanzler Friedrich Merz und seine Regierung sich leicht entspannt hat, obwohl die Zustimmung weiterhin dünn gesät ist. Nur 16 Prozent der Deutschen äußern sich zufrieden mit der Arbeit des Kanzlers. Dies entspricht einem Plus von drei Prozentpunkten im Vergleich zum Anfang November. Der positive Trend ist zwar messbar, reicht jedoch nicht aus, um von einer breiten Unterstützung der Bevölkerung zu sprechen. Die Mehrheit der Bürger bleibt der aktuellen politischen Führung misstrauisch gegenüber.

Finanzminister Klingbeil und die Unzufriedenheit der Wähler

Ähnlich verhält es sich mit dem Finanzminister: 15 Prozent der Befragten sind mit den Leistungen von Lars Klingbeil zufrieden. Auch hier ist ein Anstieg von drei Prozentpunkten zu verzeichnen. Trotz dieser leichten Erholung ist die Stimmungslage düster: 77 Prozent der Bevölkerung stellen der Regierung insgesamt ein schlechtes Zeugnis aus. Bei der persönlichen Bewertung von Kanzler Friedrich Merz sind es sogar 76 Prozent, die keine ausreichende Arbeit bemerken. Diese hohen Unzufriedenheitswerte warnen vor einem schnellen politischen Comeback der Koalitionspartner.

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Die AfD dominiert weiterhin das politische Meinungsbild

Würde am kommenden Sonntag eine Bundestagswahl abgehalten, wäre die AfD mit 28 Prozent die stärkste politische Kraft im Land. Die CDU/Union verharrt stabil bei 19 Prozent. Der Abstand von neun Prozentpunkten zwischen den beiden rechten bzw. konservativen Lagern bleibt gravierend. Für eine alleinige oder koalitionäre Mehrheit innerhalb des rechten Spektrums ist dies mathematisch nicht annähernd ausreichend. Die Union liegt weit hinter der AfD zurück und hat keine Aussicht auf eine alleinige Regierungsbildung.

Szenarien für eine Mehrheit: Kenia- und Jamaica-Koalitionen

Rechnerisch ergeben sich jedoch zwei Wege zu einer regierungsfähigen Mehrheit, die jeweils auf 47 Prozent der Wählerstimmen kommen. Entweder durch eine Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen oder durch eine Jamaica-Koalition aus Union, FDP und Grünen. Die Grünen verlieren einen Punkt und landen bei 14 Prozent. Die Linke kommt auf zehn Prozent, die FDP auf fünf und das BSW auf drei Prozent. Für den Einzug in den Bundestag ist eine Fünf-Prozent-Hürde vorgeschrieben, die die FDP gerade noch knackt.

Ausblick auf den Haushalt 2027 und weitere Schritte

Die Einigung über die Stromsteuer ist der erste große Baustein für den Haushalt 2027, der nach der zehntägigen Blockade nun wieder vorangetrieben werden kann. Die Politik muss nun die Umsetzung der einjährigen Senkung koordinieren und gleichzeitig die Finanzen für das kommende Jahr neu aufstellen. Die öffentliche Meinung bleibt jedoch angespannt, was die Regierung vor weitere Herausforderungen stellt. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die leichte Stabilisierung im INSA-Trend in eine nachhaltige Verbesserung der politischen Stimmung umschlagen kann oder ob die Unzufriedenheit der Bürger weiter anhält.