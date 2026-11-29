Bundeskanzler Merz legt ein Rentenpaket vor, das die zentrale Empfehlung der Expertenkommission ausblendet. Die SPD kritisiert den Bruch des Koalitionsversprechens von Juli 2024.

Die schwarz-rote Koalition unter Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz befindet sich in einer schweren Krise. Das versprochene Rentenpaket, das noch im Juli 2024 als Meilenstein dargestellt wurde, ist inhaltlich gescheitert. Der Bundesarbeitsminister hat am Freitag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Hauptempfehlung der unabhängigen Renten-Expertenkommission bewusst ausklammert. Damit wird der Abschlag der Rente für Personen mit 45 Versicherungsjahren nicht wie von der Kommission gefordert abgeschafft.

Versuchter Reset im Rentenrecht

Die zentrale Forderung der Expertenkommission, die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren zu beenden, fehlt in dem neuen Entwurf vollständig. Bundeskanzler Merz hat dieses Vorhaben trotz wochenlanger Gespräche mit der Union nicht abgestimmt. Die rot-schwarze Koalition steht damit faktisch bei Null. Ein Termin für die Verabschiedung des Rentenpakets im Jahr 2026, auf den sich die Parteien im Juli geeinigt hatten, ist damit ausgeschlossen. Stattdessen gilt ein Kabinettsbeschluss im Dezember als das einzige noch ambitionierte Ziel.

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Widersprüche und parteipolitische Taktik

Die Nichtregierungsorganisation Merz/Klingbeil scheint sich selbst immer geringere Ziele zu setzen und droht, diese bereits im Ansatz zu verfehlen. Dieser Mangel an strategischem Ehrgeiz geht mit einem eklatanten Wortbruch der Sozialdemokraten einher. Noch im Juni hatten die führenden Köpfe der SPD, darunter die damalige Arbeitsministerin und Co-SPD-Vorsitzende Bärbel Bas, die Vorschläge der Expertenkommission gelobt. Bas hatte damals klargestellt, dass es kein Rosinenpicken geben würde und das Rentenpaket ein Gesamtkunstwerk sei. Jetzt ignoriert die Koalition genau diese Empfehlungen.

Chaotisches Regierungshandeln

Die Situation verschärft sich durch ein achtstündiges Gezerre um den Bundeshaushalt und die Senkung der Stromsteuer. Die Regierung Merz scheint den Umgang mit geordneten Verfahren verloren zu haben. Das Management der Bundesregierung wird als miserabel bewertet. Während international große Krisen herrschen, verschwendet die Koalition ihre Zeit mit Streit über groteske Kleinstmaßnahmen. Die SPD reagiert mit Unmut auf die einseitige Führung durch die Union. Die rot-schwarze Zusammenarbeit leidet extrem unter der fehlenden Abstimmung.

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Krisenstimmung in der Union

In der CDU ist das Vertrauen in Kanzler Friedrich Merz so gering wie einst in der Amtszeit von Olaf Scholz. Merz agiere wie ein Vorstandschef der 1960er Jahre, der seinen Ministern Weisungen erteile, anstatt Konsens zu stiften. Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas stellte er seinen Parteivorsitz zur Disposition. Die Opposition sieht die CDU in einer strategischen Sackgasse. Viele Beobachter rechnen bereits mit einem Bruch der Koalition und Neuwahlen im Jahr 2027.

Internationale Herausforderungen

Deutschland sieht sich mit beispiellosen Bedrohungen konfrontiert. Frankreichs Schuldenpolitik könnte den Euro ins Wanken bringen. Im Frühling könnte eine Extremistin in den Élysée einziehen. Die USA umgarnten den Kriegsherrn Wladimir Putin, was zur Flucht von Millionen Ukrainern nach Deutschland führt. China nutzt seine Marktmacht rücksichtslos gegen Europäer. Hinzu kommt eine unüberschaubare KI-Revolution. Merz beschreibt diese Lage zwar manchmal richtig, aber seine Regierungsführung entspricht nicht der Ernsthaftigkeit der Probleme. Der Niedergang von CDU und SPD ist atemberaubend, und nur Innenminister Alexander Dobrindt scheint noch zu Koalitionsmanagement in der Lage zu sein.