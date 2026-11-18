CDU, CSU und SPD verhandeln bis in die Nacht über die Stromsteuer. Merz will die Abgabe senken, die SPD blockiert Finanzierungsquellen wie den EEG-Überschuss.

Bundeskanzler Friedrich Merz und die Führungsspitzen von CDU, CSU und SPD haben sich nach intensiven Verhandlungen bis 2 Uhr nachts zu Mittwoch auf ein Ergebnis geeinigt. Die Gespräche im Koalitionsausschuss verliefen deutlich komplexer als erwartet und zogen sich über acht Stunden hin, wobei die Debatte um die Stromsteuer einen erheblichen Teil dieser Zeit in Anspruch nahm.

Verhandlungen über Stromsteuer Senkung scheitern an Finanzierungsquelle

Bundeskanzler Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder streben eine Senkung der Stromsteuer auf die europarechtlich zulässige Mindesthöhe von 0,1 Cent an. Diese Maßnahme war bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag als Verpflichtung festgehalten, stößt jedoch auf Widerstand bezüglich der Finanzierung. Für die Realisierung der Senkung wären jährlich rund fünf Milliarden Euro erforderlich, was die aktuelle Stromsteuer von aktuell 2,5 Cent deutlich reduziert.

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Die Union schlug ursprünglich vor, die fehlenden Mittel aus den Milliarden-Überschüssen des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien zu beziehen. Dieser Vorschlag wurde von der SPD kategorisch abgelehnt, da man darin ein verfassungsrechtlich riskantes Unterfangen sah. Ebenso wenig wollte die sozialdemokratische Seite Kürzungen bei Förderprogrammen im Klima- und Transformationsfonds akzeptieren.

Alternativen zur Finanzierung Körperschaftsteuer und Kapitalerträge

Als Gegenmodell zur Finanzierung der Stromsenkung brachten die Sozialdemokraten eine Erhöhung der Körperschaftsteuer oder der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge ins Gespräch. Diese Optionen bildeten einen zentralen Punkt der hitzigen Diskussionen zwischen den Parteien. Obwohl Merz am Montag noch zuversichtlich äußerte, dass die Einigung im Streit um die Stromsteuer relativ kurz ausfallen würde, erwies sich die Komplexität der finanziellen Abwägungen als deutlich höher.

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Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil erklärte zuvor, er sei sich der Notwendigkeit dieser Entscheidung bewusst. Dennoch verliefen die Beratungen im Koalitionsausschuss nicht so schnell wie von der Union erhofft. Die unterschiedlichen Positionen zur Herbeiführung der notwendigen fünf Milliarden Euro pro Jahr führten zu einer langwierigen Aushandlung, die bis tief in die Nacht reichte.

Kommunikationsstrategie ohne Pressekonferenz

Die Öffentlichkeit wird voraussichtlich nur eine schriftliche Mitteilung über das Ergebnis der Verhandlungen erhalten, anstatt einer klassischen Pressekonferenz. Wie der Journalist Rasmus Buchsteiner von Politico berichtete, ist geplant, dass die Bundestagsfraktionen zuerst informiert werden und die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. Eine solche Vorgehensweise ist ungewöhnlich und könnte auf die Sensibilität der politischen Lage hindeuten.

Erste Ergebnisse aus der Nacht wurden zunächst nicht detailliert öffentlich gemacht, was allein bereits Stutzigkeit hervorrief. Die genaue Ausgestaltung der Einigung bleibt daher für Außenstehende erst nach der schriftlichen Bekanntgabe am Morgen vollständig transparent. Es ist unklar, ob der Vorschlag der Sozialdemokraten auf Erhöhungen bei Steuern auf Kapitalerträge最终采纳 wurde oder ob ein Kompromiss gefunden wurde.

Sozialer und wirtschaftlicher Impact der geplasten Senkung

Sollte die Senkung der Stromsteuer auf die europäische Mindestgrenze tatsächlich umgesetzt werden, würde dies unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen haben. Vor allem kleineren Firmen sowie Unternehmen des Mittelstands würde die Maßnahme wahrscheinlich helfen. Die meisten Privatpersonen hingegen würden die finanzielle Entlastung kaum spüren, da die Ersparnis pro Haushalt relativ gering ausfällt.

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Neben der Stromsteuer waren auch die Rentenreform und eine Reform des Wahlrechts als weitere Themen für den Koalitionsausschuss von Merz und Söder genannt worden. Diese Punkte könnten nun im Schatten der kontroversen Stromsteuerdebatte bleiben oder als nächste Agenda-Punkte folgen. Die Einigung, die bis 2 Uhr in der Nacht erzielt wurde, markiert somit einen wichtigen, aber auch spannungsgeladenen Meilenstein in der aktuellen Legislaturperiode.